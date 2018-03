Ordenamento marítimo discutido com parceiros internacionais

É hoje que se realiza no auditório do Edifício do Campo da Barca a apresentação do Projecto MarSP - Macaronesian Maritime Spatial Planning, co-financiado a 80% pelo EASME – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, que envolve a secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e do Ambiente, e uma série de parceiros internacionais.

O projecto pretende promover o envolvimento dos intervenientes e partes interessadas no processo do ordenamento do espaço marítimo através de sessões de esclarecimento e workshops, tendo em vista uma futura revisão do Plano de Situação e a aplicação de um quadro para um processo de decisão mais coerente, transparente, sustentável e fundamentado.

Este documento constitui um exercício para estabelecer uma metodologia comum em matéria de Ordenamento do Espaço Marítimo (OEM) nos arquipélagos da Macaronésia (Açores, Madeira e Canárias), auxiliando as autoridades competentes relativamente ao desenvolvimento de mecanismos operacionais de OEM até 2021 e dotando-as de ferramentas de gestão adequadas e adaptadas às configurações ambientais e socioeconómicas de cada arquipélago.

A Região apesar de ter concluído o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), aguarda a publicação nacional, onde será integrado, projectando já o futuro através de uma forte aposta no conhecimento do meio marinho por intermédio da monitorização dos fundos marinhos e do levantamento da biodiversidade. Estas duas tarefas serão financiadas por esta iniciativa e permitirão, com o auxílio de novas metodologias e maior sustentação científica, determinar aptidões e delimitar áreas de futuros usos ou actividades e, por outro lado, garantir o bom estado ambiental do espaço marítimo regional.

Os arquipélagos da Macaronésia estão cercados por uma vasta área marítima, com um potencial económico reconhecido e demandas crescentes de diversos sectores do crescimento azul (turismo, biotecnologia, investigação científica, entre outros), bem como as potenciais actividades que podem ser consideradas ameaçadoras (mineração em alto mar, perfuração, prospecção de recursos) e que necessitam de especial prudência.

Através deste projecto pretende-se também reforçar a componente económica e geoestratégica assim como a cooperação transfronteiriça das regiões da macaronésia, fomentando a constituição de uma plataforma geoespacial, de abrangência Europeia e norteada pelos princípios da Diretiva INSPIRE que almeja promover a interoperabilidade e partilha de dados entre os Estados-Membros.