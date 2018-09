75% do mar territorial da Região é área marinha protegida. Este foi um dos dados apresentados recentemente no âmbito do congresso ‘Ordenamento do Espaço Marítimo em Ilhas’, nas Canárias, onde Ara Oliveira, subdirector regional dos Assuntos do Mar, teve a oportunidade de revelar o Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo da Madeira.

