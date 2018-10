Orçamento do Estado traz várias novidades

O Governo da República aprovou no sábado à noite a proposta de Orçamento do Estado para 2019, o relatório e as Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental.

A reunião do Conselho de Ministros começou pelas 11 horas e terminou por volta das 22 horas.

O documento será entregue no parlamento hoje, na data limite que o executivo tem para o fazer.

Na passada terça-feira, ao abrigo do estatuto da oposição, o ministro das Finanças, Mário Centeno, recebeu os partidos com representação parlamentar e comunicou-lhes o cenário macroeconómico previsto pelo Governo para o próximo ano.

A proposta do Governo de Orçamento do Estado prevê em 2019 um crescimento de 2,2%, um défice de 0,2%, um desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 117% do Produto Interno Bruto.

Na Assembleia da República, a proposta orçamental do Governo será discutida e votada na generalidade nos próximos dias 29 e 30. A votação final global está agendada para 29 de Novembro.

Entretanto, já há várias medidas que vão sendo conhecidas, a maior parte delas tornadas públicas pelos partidos que suportam o Governo na Assembleia da República, assumindo destaque, nessas divulgações, o BE.

Algumas medidas

Além de algumas medidas emblemáticas (ver destaques) há outras alterações que já são conhecidas. Nas políticas de natalidade, está previsto um aumento do abono de família, no escalão dos três aos seis anos. Ainda nas idades mais jovens, destaque para o alargamento do direito a manuais escolares gratuitos até ao 12º ano.

Nos escalões etários opostos, os dos reformados, o ano vai começar com um aumento de 10 euros nas pensões. Também nas pensões, quem pretender reformar-se mais cedo terá menos penalizações. Primeiro acaba a penalização para quem já descontou 40 anos e tem mais de 63 e, no último trimestre de 2019, deixa de se aplicar o factor de sustentabilidade para quem tiver 60 anos e 40 de descontos.

Pelo meio, os desempregados de longa duração, com idade superior a 52 anos vêem melhoradas as condições de acesso ao subsídio de desemprego.

No mundo do trabalho, as horas ‘extra’ vão ser menos taxadas em sede de IRS.

Nota também para o aumento do tabaco em cerca de 20 cêntimos. Penalizadas serão, uma vez mais, as bebidas não alcoólicas com mais açúcar que verão o imposto especial aumentado.

Também o imposto de selo vai ser aumentado, como forma de penalizar o crédito ao consumo.

Entrega de IRS até ao final de Junho

O Governo pretende prolongar um mês, até 30 de Junho, o prazo para a entrega da declaração de IRS por via electrónica. A declaração de IRS deve passar a ser “entregue, por transmissão electrónica de dados, de 1 de Abril a 30 de Junho, seja este um dia útil ou não útil.

50% do IRS para emigrantes que regressem

Os emigrantes que regressem a Portugal a partir do próximo ano apenas vão pagar metade do IRS. A media não se aplica aos emigrantes que tenham dívidas fiscais. Após aceder a este novo regime, a tributação de apenas 50% dos rendimentos só se manterá para os rendimentos obtidos entre 2019 e 2023.

Bailarinos profissão de desgaste rápido

Os bailarinos deverão ver reconhecido o estatuto de profissão de desgaste rápido. “São equiparadas a profissões de desgaste rápido o bailado clássico ou contemporâneo exercido ao abrigo de contrato de prestação de serviços ou de contrato de trabalho a termo certo”, lê-se na proposta do OE.

Propinas baixam 200 euros para 856 euros

O valor máximo das propinas nas universidades vai ser de 856 euros. O anúncio foi feito pelo BE, que disse ter chegado a acordo com o Governo nesse sentido. Neste momento, o tecto das propinas é de 1068 euros e no ano lectivo de 2019/2020 passará a ser de 856 euros, uma redução de 212 euros por ano.

12 cêntimos pelos sacos de plástico

O Governo pretende aumentar para 12 cêntimos o valor da contribuição sobre cada saco de plástico leve. Actualmente, o valor da contribuição a pagar ao Estado por cada saco de plástico leve com alças é de oito cêntimos, acrescido do IVA à taxa de 23%, o que perfaz o valor total aproximado de 0,10 euros.

Corte de 5% na factura da luz

Foi outra medida anunciada pelo_BE, que disse ter chegado a acordo com o Governo para um conjunto de medidas de corte de custos que “terá um efeito significativo” na factura da luz, como uma redução de 5% em 2019 e 2020. “Estabelecemos um objectivo de início: é necessário reduzir a factura da electricidade em Portugal e consideramos que esse objectivo foi alcançado através destas negociações, através de um conjunto de medidas que, somadas, conseguirão cumprir esse objectivo de redução e que têm várias componentes”, anunciou a deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua.