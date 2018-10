A denúncia é feita por elementos do PSD-M e vem na sequência ainda das acusações dos funcionários da autarquia que foram candidatos às eleições autárquicas: “O presidente vai ou já foi convocado a prestar declarações” no âmbito do processo por alegadas represálias políticas aos colaboradores do município. Ora, o DIÁRIO confrontou o autarca socialista que, nos Açores, em viagem com...