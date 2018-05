Acaba hoje às 23h59 a segunda prorrogação do prazo de candidatura à operação ferry, que pretende ligar a Madeira ao continente.

Os resultados do concurso só vão ser conhecidos na próxima terça-feira, 8 de Maio, segundo o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado. As propostas dos três concorrentes, todos portugueses, vão ser abertas na segunda-feira pelos serviços do Governo. De acordo com Pedro Calado estão criadas “todas as condições” para se chegar a ‘bom porto’ num dossier que se tem vindo a arrastar nos últimos meses.

A primeira prorrogação desta segunda fase do concurso aconteceu a 8 de Fevereiro, por um período de 30 dias e segunda a 15 de Março, por um período de 40 dias.

Calado acredita que desta será de vez, apesar de sublinhar que “actualmente não fácil encontrar embarcações disponíveis” para operaram a linha marítima. No entanto, a sua convicção é a de que um dos concorrentes saia vencedor na próxima terça-feira. No caso de não ser encontrada uma empresa ganhadora, o vice-presidente assegura que o Governo Regional não vai desistir da iniciativa.

A 15 de Março passado, o responsável adiantou, no dia do segundo adiamento que a operação estava prevista para o dia 15 de Junho.

“Este processo não é fácil. Temos que atender à dimensão que a Região tem, somos uma população de 250 mil habitantes em termos comerciais. Não é fácil montar uma operação destas, temos tido muita dificuldade em encontrar navios disponíveis para fazer uma operação destas, aliás, sabíamos que desde o início 3 milhões de euros para uma operação a 52 semanas era muito difícil”, explicou, na altura, Pedro Calado, acrescentando que o Governo Regional reduziu a exigência para “uma operação de no mínimo três meses, mas podem ser mais do que 12 operações”, para ver se de alguma forma a ligação atrai alguma empresa.

Recentemente o presidente do Governo, Miguel Albuquerque, também se mostrou convicto de ter a ligação Madeira-Continente a funcionar este Verão. Na terça-feira as dúvidas serão dissipadas.