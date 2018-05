Operação em frente ao Vila Baleira não ameaça duna

Os responsáveis pelo Vila Baleira, no Porto Santo, contrataram uma empresa para aplanar a praia em frente à unidade hoteleira, com o objectivo de tornar a faixa de areal em frente ao hotel “mais confortável”. A maquinaria pesada entrou na praia para retirar a areia que se acumulou na base do paredão - como acontece todos os Invernos - e estendê-la na zona balnear. Nos dois dias de intervenção, esta semana, as retroescavadoras na praia provocaram burburinho e muitos locais e visitantes disseminaram fotografias e vídeos da operação nas redes sociais. Isto, num momento em que especialistas têm falado sobre a urgência de não retirar mais areia da coluna dunar, porque tal acção põe a zona costeira em risco. Afinal, porque é que o hotel fez esta intervenção? Há riscos?

Foi mesmo por acreditar que existe perigo, que o partido Os Verdes escreveu, na quarta-feira, um comunicado no qual classificou a intervenção que o Vila Baleira encomendou para aquela zona do areal como um “atentado criminoso”. Lê-se na nota: “A praia precisa de recarga de areia, mas esta não pode ser feita à custa do cordão dunar que carece, ele próprio, de uma intervenção, através da colocação de estruturas de retenção de inertes, para restabelecimento da duna primária”. E sobre este ponto não há dúvidas, os ecologistas estão certos. Mas terá esta operação sido feita “à custa do cordão dunar”? Já lá vamos.

No final de Abril, o engenheiro geólogo João Baptista explicou ao DIÁRIO por que é urgente alimentar as dunas. É que, por exemplo, as areias que foram retiradas do paredão dunar desde 1980 para a construção do Porto de Abrigo, resultaram em impactos negativos na configuração da praia. Entre outras, as dunas também têm como função proteger a zona costeira quando o mar está mais agitado e agora esse trabalho da natureza não está a ser totalmente cumprido porque foram retirados muitos materiais.

Falámos, por isso, com a Direcção Regional do Ordenamento e Território do Ambiente (DROTA) que, sob alçada da secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais, é responsável por autorizar qualquer intervenção na orla costeira: “Compete à DROTA emitir autorizações para este tipo de intervenção desde que seja garantido o cumprimento das normas ambientais e de segurança aplicáveis, entre as quais terem de ser executadas sem que ocorra qualquer alteração do sistema dunar, e que toda a areia seja movimentada exclusivamente dentro do troço de praia afecto à concessão”, sublinhou fonte da DROTA. A entidade explica que critérios são utilizados para estas intervenções: “As acções realizadas no perfil da praia do Porto Santo não podem interferir com o cordão dunar” e acrescenta que “todas as entidades, quer públicas, quer privadas, estão coordenadas e têm como objectivo comum a preservação da praia e do cordão dunar”.

Quer isto dizer que, para além de querer “dar mais conforto aos banhistas”, esta intervenção também prevê preservar a praia e a duna? Bruno Martins, director da unidade hoteleira, garante ao DIÁRIO que sim: “Fazemos uma manutenção anual, desde 2014, que é necessária para a conservação da própria duna e da praia. É paga por nós, mas devidamente autorizada”. Mais: o director acrescenta que este tipo de manutenções deve “ser extensível a toda a praia. O público e o privado têm de andar de mãos unidas e todos têm de fazer a quota parte para que o cordão se mantenha”, insiste.

Bruno Martins explica porquê: “Todos os Invernos a areia desaparece da praia com o movimento das ondas e marés. No Inverno, os ventos empurram a areia que está na praia para as dunas e para o que está por trás delas. Tínhamos, por exemplo, vedações com 2 metros de altura que agora estão soterradas”. Ou seja, se essa areia não for “reposicionada, vai delapidando a praia. Durante o Inverno há este depósito de areia e em Abril/Maio, vamos à base da duna e nivelamos a praia. A duna não diminui de tamanho”, explica.

Quando conversou com o DIÁRIO, o investigador João Baptista apontou algumas soluções para minimizar o emagrecimento da duna, e até para alimentá-la. O engenheiro geólogo falou da urgência de utilizar a zona da ante-praia - areal que fica atrás da duna - para plantio como acontecia antigamente: “Esse cultivo foi fundamental para a estabilização das dunas. Se o vento transportasse areia e esta cobrisse as vinhas, os agricultores limpavam e passavam-na para a zona frontal da duna. Esses trabalhos paliativos foram importantes. Recomenda-se voltar à tradição”, disse nessa entrevista. Como afirmou também que era essencial voltar a (re)plantar algumas espécies que ajudam à manutenção da duna, como a tamargueira - que , garantiu o director do hotel, o Vila Baleira também já adoptou: “Demora bastante a crescer”, disse.

Depois de autorizar qualquer pedido de intervenção na orla costeira, a DROTA “dá a conhecer às autoridades com competência de fiscalização”, como a Capitania do Porto de Porto Santo, a Alfândega do Funchal, a Câmara Municipal do Porto Santo e a Direcção Regional para a Administração Pública do Porto Santo. O DIÁRIO quis perceber se a intervenção em causa foi fiscalizada e se cumpriu todos os moldes previstos pela DROTA, ou se a Autoridade Marítima Nacional recebeu alguma denúncia, e tentou falar (várias vezes) com o Capitão do Porto do Funchal, responsável também pelo do Porto Santo. Até ao fecho desta edição não recebemos retorno. Por outro lado, diz fonte da DROTA: “É naturalmente do interesse dos concessionários oferecer as melhores condições de segurança e conforto aos utentes da praia. É também do interesse do concessionário, como de todos, a salvaguarda do cordão dunar, dado que é este que o protege da acção marítima relativamente à sua propriedade e infraestruturas no tardoz da duna. Relembramos que todos os anos esta praia candidata-se à Bandeira Azul, aumentando a responsabilidade e obrigação na criação de melhores condições ambientais”. A direcção regional esclarece ainda que desde Outubro do ano passado, “é feita uma foto-monotorização por parte das entidades a quem lhes foi atribuída parcela da praia ilustrando a variação do seu perfil ao longo do tempo, ajudando nas decisões mais correctas para a boa manutenção desta”.