Chegou ontem ao fim a 21.ª edição do Open Internacional de Bridge da Madeira, com mais um recorde de participantes e com um balanço extremamente positivo por parte da organização.

“O sucesso é evidente, basta olhar para os números, mais pares, mais equipas, mais satisfação por parte dos participantes, mais modernização em termos organizativos, que nos permite ter um controlo de...