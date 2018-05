Oito mil fazem a festa do Desporto Escolar

A cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar realiza-se, na próxima terça-feira, dia 22 de Maio, pelas 20h30, no Estádio do Marítimo nos Barreiros, este ano sob o tema ‘Laços do Património Cultural’.

Elmano Santos, director de serviços do Desporto Escolar, disse que a iniciativa desportiva, que decorre até ao dia 25 de Maio, irá contar com 40 modalidades e actividades diferentes, umas competitivas outras lúdicas, 8 mil participantes e 400 professores e funcionários, pertencentes a 168 escolas e instituições da Madeira.

O director de serviços do Desporto Escolar revelou que o espectáculo está dividido em três actos, sendo que o primeiro acto está relacionado com o livro, o segundo acto com a família e o terceiro acto com os 600 anos da Descoberta do Porto Santo.

“Teremos algumas participações especiais de artistas regionais e não só que aderem à nossa festa de uma forma absolutamente gratuita, porque reconhecem a grandeza da mesma”, disse, revelando que Vânia Fernandes, Micaela Abreu e o coreógrafo e bailarino nacional Cifrão são algumas das principais atracções do espectáculo escolar.

Aproveitando a actual situação que se vive no futebol, Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, aproveitou a apresentação da edição de 2018 da Festa do Desporto Escolar para referir que os jovens têm que “valorizar a competição e não a violência”, o jogo limpo e não a batota, a simpatia pela escola (clubística) em detrimento da violência”. “É aqui que também podemos despertá-los para a arbitragem, o dirigismo e que os educamos enquanto espectadores”, concluiu.

Extra apresentação, teve lugar também ontem a inauguração da exposição sobre a Festa do Desporto Escolar que ficará patente ao longo desta e da próxima semana no La Vie.

Ingressos estão à venda

na Loja do Cidadão

Os ingressos para assistir à grande festa de abertura do Desporto Escolar podem ser adquiridos na Loja do Cidadão, no balcão da Secretaria Regional de Educação), e no dia da cerimónia (terça-feira) na bilheiteira do Estádio do Marítimo.

De referir ainda que quem tiver alguma criança ou jovem que integram a coreografia da festa de abertura a Direcção de Serviços do Desporto Escolar estará a vender o bilhete durante o ensaio geral a acontecer amanhã e segunda-feira no Estádio do Marítimo.