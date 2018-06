Oito madeirenses nos Jogos do Mediterrâneo

Pela primeira vez Portugal irá marcar presença nos Jogos do Mediterrâneo, um evento multi-desportivo que terá lugar entre amanhã e dia 1 de Julho na cidade catalã de Tarragona.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) irá estrear-se com um total de 233 atletas em 29 modalidades individuais e colectivas, com destaque para a presença de sete atletas e um treinador da Madeira, com a maior representação a estar na selecção feminina de andebol.

Isabel Goís, Jessica Ferreira, Anais Gouveia e Cristiana Morgado, integram a selecção A de andebol feminina, que conta ainda com o treinador adjunto madeirense Artur Rodrigues, que irá competir no evento, tendo a sua estreia agendada para este sábado.

Ainda nas modalidades colectivas, André Rosa e Fabiola Gomes serão os representantes madeirenses nas selecções de voleibol que têm o seu início de competição agendado já para amanhã, dia em que está igualmente agendada a cerimónia de abertura dos Jogos.

Finalmente no que toca aos desportos individuais, Duarte Nuno Anjo figura na selecção portuguesa de badminton, que fará a sua estreia no sábado.

Para o Presidente do COP, José Manuel Constantino a participação nos Jogos do Mediterrâneo “é para todos uma vitória. Há muito que o COP trabalhava para fazer parte dos Jogos do mediterrâneo e foi neste mandato que o conseguimos”, afirmou antes da ida para Espanha.