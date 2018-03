OFITE em Pessoa

Foi em Fernando Pessoa que se inspirou a OFITE - Oficina de Teatro do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, que na passada sexta-feira estreou o seu novo trabalho ‘Poesia-me em Pessoa’. A próxima sessão é amanhã, Dia Mundial do Teatro, numa sessão às 21 horas. A seguinte e última é no sábado, à mesma hora, ambas no espaço de residência do grupo.

O trabalho conquistou os espectadores, Luís Freitas foi um deles. “Muita cor, emoção, paixão, poesia, poesia e ainda mais poesia em Pessoa!”, elogiou o funchalense o trabalho dos 25 elementos em palco e restante equipa que destacou a obra do poeta Fernando Pessoa. Luís Freitas deu nota positiva ao guarda-roupa, a forma como estavam “vestidos a rigor, incluindo fato escuro, óculos e chapéu”, imagem característica, e com que “deram vida e alma aos poemas” deste autor, uma forma também de “homenagem” a uma das figuras maiores da literatura portuguesa.

A direcção artística é de Zé Abreu, que pegou nos poemas e adaptou-os para a cena, recorrendo ocasionalmente a uma linha narrativa. “Este espectáculo foi concebido, especialmente, para assinalar a grandeza de Fernando Pessoa e para celebrar a poesia através de uma criação artística com e para comunidade. Pois a poesia de Fernando Pessoa é um lugar que devemos revisitar e conhecer constantemente”, defende o OFITE.

A entrada é livre.