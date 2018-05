‘Oferecem’ perfumes para levar dinheiro

Um casal de septuagenários foi surpreendido por um homem, que foi capaz de os iludir, conseguindo levar todo o dinheiro que tinham consigo, na passada sexta-feira, no Funchal.

O caso aconteceu por volta das 14 horas, quando o casal de idosos regressava ao carro, que tinham estacionado numa transversal ao Caminho de São Martinho.

Já perto da sua viatura, um Fiat Punto, de cor azul, aproximou-se e parou junto deles. No interior estava um homem e uma mulher, que os abordaram. O condutor apresentou-se dizendo ser filho de um antigo colega de trabalho do idoso e tentou travar conversa com os septuagenário.

Foi então que o homem disse ter duas prendas para o casal: dois perfumes, que entregou aos idosos, que começaram a desconfiar de ‘tamanha bondade’. Depois afirmaram ter dois relógios para venda, com um custo de 100 euros. Aí, o casal percebeu estar perante um logro, até porque o homem pediu-lhes dinheiro para comprar uma bicicleta para a filha. O casal ainda hesitou, mas ao perceberem que se encontravam sozinhos na rua, decidiram dar algum dinheiro ao casal.

O idoso tirou as notas que tinha na carteira, num total de 35 euros, mas apenas tencionava deixar uma nota ao jovem casal. Nesse momento, o homem agarrou no dinheiro que estava na mão do septuagenário e colocou-se em fuga.

Este caso deixou os idosos muito nervosos, mas felizmente não provocou ferimentos. A.D.F.