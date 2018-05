Ocupação hoteleira deve atingir novos máximos

São boas notícias para o sector hoteleiro na Madeira. De acordo com primeira sondagem desenvolvida pela Direcção Regional do Turismo, a ocupação média global até Outubro é superior ao ano passado.

As reservas existentes, na última semana de Abril, para a totalidade do período de Verão IATA (que decorre de Abril a Outubro) dão conta de uma ocupação hoteleira global, resultante da média das reservas disponíveis até à data, relativamente aos meses anteriormente referidos, que ronda os 70,2%, contra os 69% que, em Abril de 2017, eram previsíveis.

Todos os meses apresentam, este ano, ligeiros crescimentos face ao ano passado, sendo que, a esta distância, Agosto, Setembro e Outubro são os meses que mais se destacam.

São os hotéis e hotéis-apartamentos de 4 estrelas que lideram, para já, a procura, com uma ocupação média global até Outubro de 75,7%.

Também é no Funchal que se concentra a maior procura prevista – com uma ocupação média global que já ronda, neste momento, os 73% para todo o período de Verão IATA, sendo que os restantes concelhos apresentam uma ocupação prevista de 68%, para todos os meses em apreço.

Já no caso do Porto Santo, as reservas disponíveis dão conta de uma ocupação global de 57%, até Outubro.

Acresce referir que esta primeira aproximação ao sector obteve respostas de 82 empreendimentos turísticos, correspondentes a 9.856 quartos, que representam cerca de 67% da oferta turística da RAM. A sondagem será actualizada nos meses seguintes, precisamente para aferir a confirmação da tendência positiva que se antevê, neste momento, para o sector.

Reservas já ultrapassam melhor ano de sempre

Para a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, ainda que esta sondagem seja meramente indicativa, este não deixa de ser um importante prenúncio para o destino.

“A esta distância e atendendo à diminuição de lugares disponíveis em mercados estratégicos como o Reino Unido e a Alemanha, com a qual ainda estamos a lidar, esta primeira sondagem acaba por representar uma boa notícia para o sector, na medida em que confirma a procura pelo destino”, afirma Cabaço.

Nesta linha, a governante destaca também o “trabalho e empenho que todo o sector e cada um dos parceiros privados tem vindo a desenvolver a favor dos seus negócios e, naturalmente, da promoção e requalificação da oferta global do destino Madeira”.

Por outro lado, estes dados ganham particular relevância se tivermos em conta que 2017 foi o melhor ano de sempre para o turismo regional.

Assim mesmo o realça Paula Cabaço: “[Esta sondagem] confirma a procura pelo destino que é, inclusive e, para já, superior a do ano passado, como sabemos o melhor ano de sempre em termos de produção turística. Tendência positiva que acompanharemos nas sondagens seguintes a concretizar”.