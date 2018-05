OCM realiza concerto no Teatro Baltazar Dias

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza, no próximo dia 5 de Maio, sábado, pelas 18 horas, um concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias. O espectáculo terá como maestro e solista convidado Michael Gutman.

Trata-se de um artista que tem pisado os mais cobiçados palcos do mundo. Além de ser director musical de vários festivais internacionais de música, por todo o mundo, Michael Gutman apresenta-se regularmente em palco a convite de figuras primeiras da actualidade musical, tais como Martha Argerich, Salvatore Accardo, Yuri Bashmet e Boris Berezhovsky.

Neste espectáculo, a OCM convida o público a não perder a oportunidade única para ouvir e ver ao vivo um instrumento histórico italiano, construído em 1735 pelas mãos do aclamado construtor Guarnerius del Gesù, instrumento este que pertenceu nos séculos XVIII e XIX ao violinista, compositor e maestro italiano Giovanni Battista Viotti.

Além disso, este concerto irá ter como imagem seleccionada do Chão da Ribeira – Seixal, feita pelo artista associado da temporada da OCM, o Designer Filipe Gomes.

Com uma missão formativa e responsabilidade de âmbito pedagógico, a OCM propôs este convidado para uma formação pedagógica em forma de Master Classe, na próxima sexta-feira, dia 4 de Maio, para professores e formandos do Curso Profissional de Instrumentista, resultado de uma relação institucional com o CEPAM - Conservatório Escola das Artes da Madeira, contribuindo para a qualidade do ensino artístico na Região e criando pontes pedagógicas e artísticas com o meio envolveViotti.

Os bilhetes para o espectáculo musical custam entre 20 e 5 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.