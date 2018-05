Observatório Oceânico incentiva estudantes

O projecto começou há dois anos e é uma iniciativa do Observatório Oceânico da Madeira com a Plataforma Oceânica de Canárias: dotar cinco escolas de Região com materiais (e inspiração) para, professores e alunos, desenvolverem robótica submarina. E o resultado deste EDUROVS Madeira 2018 foi ontem apresentado no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

Na mostra, que também serviu para testar as invenções, estavam sete robots. Além do aparelho profissional que pertence ao Canning-Clode Marine Lab, as máquinas aquáticas trabalhadas pelos alunos da EB23 de Santo António, EB23 da Torre, Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, Escola Secundária Francisco Franco e Escola Profissional Francisco Fernandes, também entravam e eram retiradas da piscina. Alguns estudantes controlavam o robot a partir do computador e aqueles que tinham instalado máquinas de filmar nos aparelhos, conseguiam ainda visualizar o que se passava dentro de água.

“Aqui é límpido, mas no mar a água pode ser muito turva. A ideia é que estes robots possam ser utilizados para observar as estruturas das marinas ou espécies invasoras, por exemplo”, esclarece Sónia Costa, coordenadora deste projecto educativo. A também bióloga do Observatório Oceânico explica mais: “Fornecemos às escolas dois ‘kits’ ROV (Remotely Operated Vehicle)” - que é como quem diz ‘robots submarinos’. A partir desse momento, os estudantes do secundário (à excepção de um aluno de 5.º ano que quis participar) e da área electrónica, desenvolveram os aparelhos: “E têm vindo a melhorá-los. A ideia é operar e manobrar alguns equipamentos”, conta Sónia Costa. E, claro, desenvolver “interesse submarino, científico e educacional”. Além disso, os estudantes da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, também construíram “um barquinho para analisar os parâmetros da água”.