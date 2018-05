Obras renovam serviço de Urgência

O Serviço de Urgência (SU) do Hospital Dr. Nélio Mendonça vai sofrer obras de renovação e reestruturação funcional, sendo ligeiramente ampliado. O projecto foi preparado de acordo com aquelas que são as necessidades actuais deste serviço e respeitando as mais recentes recomendações técnicas para instalações hospitalares, e o objectivo é que vá para o terreno ainda antes do final do ano, devendo demorar cerca de um ano e meio.

Carmo Caldeira, directora do SU, e Ludgero Gonçalves, enfermeiro-chefe do Serviço, mostram-se satisfeitos com o projecto que está já definido, apesar dos conhecidos condicionalismos do espaço, que não permitem alterações de maior. “ O que está previsto em termos de alterações das Urgências é melhorar os circuitos, melhorar os circuitos de atendimento ao doente e a qualidade na prestação dos cuidados”, diz ao DIÁRIO a directora do SU.

A principal novidade será uma mesmo um nova área que vai surgir naquele que é hoje um terraço adjacente ao Serviço e onde estão instalados os reservatórios de gases medicinais. Neste novo espaço será instalado o Serviço de Observação (SO), numa área maior relativamente à que existe actualmente e com melhores condições, ficando dotado com 11 camas e com um elevador próprio de ligação directa quer ao andar superior, onde ficará o ampliado Bloco Operatório, quer para o andar inferior, onde fica a morgue do hospital.

A libertação do espaço actualmente ocupado pelo SO permitirá uma reorganização do serviço, tornando-o mais funcional e com áreas mais amplas. Segundo explicam os responsáveis, a primeira alteração de fundo será a criação de um circuito único, unidireccional para os doentes. “O doente tem apenas uma porta de entrada e uma porta de saída, e passarão a existir duas áreas de atendimento específicas, melhoradas, respeitando não só as normas gerais de protecção de confidencialidade, como do atendimento adequado segundo as áreas específicas de diagnóstico [médica, ortopédica ou cirúrgica], tudo certificado, não só pelas normas da DGS, como pelas normas do PPCIRA [controlo de infecção]”, explica a directora do SU.

Além do circuito unidireccional, as áreas de atendimento mediante o diagnóstico serão melhoradas. Por exemplo, a Ortopedia, que agora fica localizada junto aos elevadores, passa a estar integrada no circuito principal, num espaço próprio. O mesmo acontece com a área cirúrgica e também a médica, cada qual com áreas de espera específicas, o que permite uma dinâmica mais fluida, para os utentes e para os profissionais.

O objectivo é que os doentes entrem e sejam posicionados no espaço mediante a gravidade: primeiro os menos graves, depois os intermédios e os mais graves serão internados no SO, que ficam na ponta oposta aos primeiros. “Isto é importante mesmo ao nível de diferenciação de equipas, porque o equipamento que tem nas diferenças áreas, é diferente”, refere Ludgero Gonçalves.

Outros dos aspectos importantes desta reorganização será a criação de salas abertas para doentes em macas e cadeiras, junto às sala de tratamentos, e que pretende evitar uma situação que é recorrente nos dias de maior afluência às Urgência e que é ter doentes nos corredores do Serviço, o que não é recomendável em termos de segurança e de privacidade para os utentes, mas também no que concerne a própria prestação de cuidados de saúde. “Haverá mais funcionalidade para quem cá trabalha e mais privacidade e segurança para o próprio doente, assim como uma garantia das normas gerais do controlo de infecção”, refere.

Os responsáveis destacam ainda a utilização de materiais antibacterianos e de acabamentos que garantam um elevado grau de assepsia em todo o piso, assim como a aquisição de novos equipamentos como monitores novos (11 aparelhos já adquiridos e que vão ser instalados no novo SO), assim como monitores para doentes críticos (em fase de concurso). Referem ainda a utilização de cores diferentes nos espaços, por forma a identificar facilmente a gravidade dos doentes (importante sobretudo em situações de catástrofe) e na utilização de imagens/fotografias nos tectos, para tornar o espaço mais ‘aprazível’.

“Não é a Urgência ideal. É a Urgência possível dentro deste espaço”, diz Carmo Caldeira, garantindo que a primeira parte das obras, passará pela criação do novo SO, o que não implicará quaisquer constrangimentos no funcionamento/atendimento naquele serviço hospitalar.

Só quando as obras começarem a decorrer mesmo no espaço do actual SU, é que surgirão condionamentos. “Vamos ter de reorganizar este espaço e eventualmente criar alternativas para atendimento. Isso é inevitável”, recordando que esta não é a primeira vez que as Urgências são sujeitas a obras.