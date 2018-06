Obras nocturnas geram queixas devido ao ruído

As obras de repavimentação da Estrada Regional 101, no Lugar de Baixo, estão a gerar reclamações por parte dos moradores dessa zona, que afirmam não conseguir dormir com o barulho.

Um dos residentes junto à estrada indica que as obras estão a decorrer à noite e duram até cerca das 6 horas da manhã. Embora confesse ser algo necessário, indica que é impossível dormir dado o barulho provocado pela diversa maquinaria.

O DIÁRIO entrou em contacto com a Câmara Municipal da Ponta do Sol que, através do seu chefe de gabinete, confirmou a emissão de uma licença especial de emissão de ruído. As obras estão a ser levadas a cabo pela Via Expresso, a quem está concessionada essa estrada.

Também a Via Expresso confirmou esse pedido de emissão de uma licença especial, argumentando que esse horário era a única opção válida. “Pedimos desculpa pelos incómodos causados aos utentes, mas o encerramento da via seria pior durante o dia”, assume.

A explicação prende-se com o facto de ser uma estrada onde existe bastante tráfego automóvel durante o dia, sendo que a alternativa de encerrar a via em horário diurno levaria a um desvio de trânsito que causaria ainda mais constrangimentos.

“De qualquer forma, sabemos os incómodos, mas são obras necessárias e que deverão estar concluídas já na próxima sexta-feira.