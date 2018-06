Obras no Madeira Palácio devem avançar em breve

Tudo indica que as obras de reabilitação do Hotel Madeira Palácio sejam retomadas em breve. Um dos mais forte indícios nesse sentido resulta do facto de haver alguns trabalhadores, que sempre mantiveram alguma relação com o(s) proprietário(s) do empreendimento, a serem contactados exactamente para a retoma de funções. Um recomeço que deverá ser gradual.

Este avanço no processo, que marca passo desde 2008, quando a banca cortou o financiamento à obra e deixou o promotor de mãos atadas, será possível devido ao interesse de um empresário em assumir o empreendimento. Várias fontes, contactadas pelo DIÁRIO, disseram que esse empresário é Estêvão Neves. Tentámos confirmar junto do próprio a informação, mas tal não foi possível por se encontrar no Brasil e não termos conseguido chegar à fala com ele.

No entanto, tudo leva a crer que o empresário terá adquirido o empreendimento ao MillenniumBCP, que se tornou proprietário ao recebê-lo da Lignum - Investimentos turísticos da Madeira - como dação em pagamento (ficar com o prédio por não receber o dinheiro emprestado). Essa dação em pagamento aconteceu no âmbito de um Processo Especial de Revitalização (PER), que veio a ser reconhecido pelo tribunal. Acabou por ser como que um decisão da justiça, em que o património passou par o o banco.

Antigos trabalhadores com ‘vida muito difícil’

A passagem dos bens imóveis do Madeira Palácio para o Millennium BCP fez com que a Lignum já não os tivesse para garantir os créditos dos antigos trabalhadores da unidade hoteleira. Mas, apesar de ser difícil, trabalhoso e multietapas, os antigos trabalhadores acreditam que é possível receber algum do dinheiros que lhes é devido.

O DIÁRIO saber que existem três acções em tribunal, da iniciativa dos trabalhadores, a decorrerem em outras tantas instâncias. Uma das acções prossegue no ‘Tribunal do Trabalho’ e está ligada às questões directas relacionadas com questões laborais.

Uma segunda acção foi interposta no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal e visa que a Segurança Social actue no sentido de recuperar os seus créditos, que a entidade patronal deveria ter entregue e não o fez, em prejuízo dos benefícios sociais dos trabalhadores, que os perderam.

A terceira acção foi interposta no ‘Tribunal do Comércio’ (Juízo do Comércio do Funchal), denominada de incidente de qualificação de insolvência. Em causa está tentar perceber onde param e que regressem ao benefício dos trabalhadores, um conjunto de bens que não transitaram para o banco no âmbito do referido PER e que não constaram do processo de insolvência, aberto a pedido dos trabalhadores. São bens como equipamentos hoteleiros e obras de arte.

Conseguir que sejam satisfeitos alguns dos seus direitos por esta via é, provavelmente, uma das maiores esperanças dos trabalhadores, ainda que seguramente demorada.

115 trabalhadores perderam emprego

Com as obras em andamento, em meados de 2008, chegou a informação de que o banco havia fechado a torneira do financiamento. Rapidamente, a administração da ‘Lignum’ anunciou tudo estar a fazer para desbloquear a situação, o que, no meio da crise financeira, que ganhava dimensão, não aconteceu.

Nessa altura, aumentaram as preocupações dos 15 trabalhadores (número então adiantado Sindicato da Hotelaria como sendo o de sócios afectos ao Madeira Palácio), com o adiamento da perspectiva de refrescar às suas funções.

Quando o hotel fechou para obras, deu-se a suspensão do contrato colectivo de trabalho, entrando a empresa em ‘lay off’. Nessa situação, os trabalhadores auferiam dois terços do vencimento, dos quais 30 por cento eram pagos pela empresa e os restantes pela Segurança Social.

Nessa altura, Adolfo Freitas, do Sindicato, explicou que os trabalhadores frequentavam acções de formação, enquanto decorriam as obras.

Estas previam uma remodelação e ampliação do hotel, a construção de um bloco de apartamentos - ‘Madeira Palace Residence’ - para habitação colectiva e um terceiro edifício, em frente ao hotel, destinado igualmente a habitação colectiva e a comércio. Durante algum tempo, esse prédio terá foi alvo de um estudo para instalação de um hospital privado, que nunca passou disso.