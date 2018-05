Obras na Calheta arrancam em Julho

“Fim de linha”, observou o presidente do Governo Regional à chegada à Santa Casa da Misericórdia da Calheta. “Um dia histórico”, foi desta forma que a provedora classificou a execução, ampliação e beneficiação do actual Centro de Saúde antes de proceder à assinatura do protocolo entre a instituição de solidariedade social e o GR, que permite o financiamento de “2,8 milhões de euros”, custo total do futuro “mini-hospital”, conforme a arquitecta responsável designou a empreitada.

Uma palavra que a própria provedora repetiu duas vezes para que os convidados pudessem escutar o que a técnica proferira. E não é para menos que Cecília Cachucho tivesse repetido e adjectivado a empreitada e o momento da forma como o fez. Muito menos que o protocolo tivesse a presença de Miguel Albuquerque e de dois secretários regionais (Amílcar Gonçalves e Pedro Ramos), o presidente da Câmara e os três vereadores e dois ex-provedores.

A infra-estrutura é, há muito, uma das aspirações da população tanto que os diversos partidos políticos colocam nos seus manifestos eleitorais a remodelação da unidade datada de 1963. Talvez por isso, Miguel Albuquerque evidenciava um rosto de satisfação e, talvez por isso, fosse brindado com uma efusiva salva de palmas pelos irmãos da Santa Casa quando concluiu o seu discurso.

É que o Centro de Saúde continua a ficar instalado no prédio propriedade da Misericórdia da Calheta, garantido uma importante receita para a actividade social que mantém no município, daí que Cecília Cachucho sublinhasse estar “muito grata pela solução e decisão na continuidade dos serviços de saúde no antigo hospital da Calheta”, não esquecendo de agradecer o ex-secretário regional, Faria Nunes, por ter sido importante na decisão final tal como foi Amílcar Gonçalves e toda a sua equipa, elogiou.

À parte, Albuquerque disse que “em breve, logo que seja possível, a taxa de cobertura dos cuidados de saúde primários no município da Calheta poderá atingir os 100%”, aplaudindo de seguida o trabalho da Misericórdia desempenha ao garantir o apoio domiciliário e internamento dos idosos.