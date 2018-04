Obras e saúde disputam dinheiro das contratações públicas

Os valores da contratação pública na Região, no mês de Março, vêm confirmar a disputa implícita que existe entre a área da construção e a social, no que se refere ao uso dos dinheiros públicos. O maior contrato do mês, referente a uma obra na Calheta, suplantou em um milhão de euros o segundo maior, para o fornecimento de refeições destinadas a utentes da Segurança Social. Mas, se a análise for ao volume de dinheiro envolvido entre os dois maiores adjudicatários do mês passado, torna-se mais evidente a disputa: o SESARAM ocupa o primeiro lugar com 6,1 milhões de euros e a Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas o segundo com 5,2 milhões de euros.

Esse equilíbrio e disputa, entre as áreas social e das infra-estruturas e equipamentos, são também verificáveis numa análise aos valores de negócio alcançados pelos maiores adjudicatários. Neste caso, a vantagem vai para as obras e indústria, com aproximadamente mais um milhão de euros do que as de âmbito social.

Entre os adjudicatários, o grupo AFAVIAS, do empresário Avelino Farinha, voltou a ultrapassar toda a concorrência ao conseguir um volume de negócio de 4,2 milhões de euros, mas com apenas um contrato. Com um valor próximo ficou a Gertal, quatro milhões. Mas o prazo de execução do contrato da AFAVIAS é 450 dias e o da Gertal ultrapassa os mil.

A Energetus, que há muitos anos mantém relações com a Empresa de Electricidade de Rui Rebelo, volta a fazer negócio com a eléctrica madeirense, desta feita com um contrato para várias manutenções. Só em quarto lugar aparece outra grande construtora da Madeira, a Tecnovia, que, ainda assim, se fica por 1,1 milhões de euros. Além disso, precisou de três contratos para alcançar aquele valor.

800 milhões de euros em 50 meses

Os 21,8 milhões de euros, alcançados com a contratação pública de Março, contribuíram para os mais de 800 milhões conseguidos nos últimos 50 meses. Aliás, o primeiro trimestre deste ano é o segundo melhor dos últimos cinco anos e Março o 11º melhor mês do mesmo período. No topo da lista está Setembro de 2016, quando foram publicados contratos no valor de 38,3 milhões de euros. Um montante que, em muito, se ficou a dever a uma contratação da EEM à AFAVIAS/Andrade Gutierrez, por 24,3 milhões de euros, para a construção de uma barragem e reparação de várias levadas e veredas.

Em Março último, foi publicado um número de contratos superior ao habitual, tendo alcançado os 340. Apesar disso, a maior parte foi celebrada nos outros dois meses do ano. 171 foram assinados em Janeiro e Fevereiro e correspondem a 6,4 milhões de euros. Mas, ainda que os celebrados em Março sejam em número inferior, 129, o valor em causa é muito superior, situando-se nos 14,6 milhões de euros.

Nota, igualmente, para a existência de um conjunto de contratos celebrados em anos anteriores ao actual. De 2017 vêm 33 contratos, ainda que a maior parte deles tenha sido assinada em Dezembro. De 2016 também sobrevivem sete contratos, mas de valor diminuto e quase todos, seis, de apenas um adjudicante, a Escola Básica e Secundária da Calheta.