Obra embargada há 5 anos espera posse administrativa

Uma obra particular, na Estrada de Santa Clara, em Câmara de Lobos, começou a ser erguida em 1995, mas quase 18 anos depois, o vizinho apresentou queixa, pois o muro não cumpria com os afastamentos necessários, que constavam do projecto inicial. Apesar de há cinco anos a obra ter sido embargada, Ricardo Nunes afirma que continuam a trabalhar nela e que a autarquia tarda em exercer a posse administrativa, já decretada.

O caso já constou das páginas do DIÁRIO, corria o mês de Fevereiro de 2013, mas continua sem estar resolvido. Ricardo Nunes lembra que o muro da casa vizinha foi construído sem qualquer afastamento da sua habitação, algo que não constava do projecto.

Descontente com esta situação, apresentou queixa não só junto da Câmara Municipal, mas também na Provedora de Justiça. Entretanto, o infractor foi notificado a proceder às alterações necessárias nessa habitação, o que não veio a acontecer. A Provedora de Justiça, em Outubro de 2015, informava que o Município tinha declarado que tomaria posse administrativa do edifício, mas tal não se veio a concretizar. “As obras continuam a decorrer e ninguém toma medidas concretas”, lamenta Ricardo Nunes.

O DIÁRIO contactou o vereador da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Bruno Coelho, que prefere não tecer “alargados comentários sobre o assunto”. No entanto, o autarca com a tutela das obras públicas e particular avançou que “de facto, é um processo já longo e que, no entanto, está em fase final para a tomada de posse administrativa”. “Aguarda-se o projecto de demolição para lançamento de procedimento concursal”, garante o autarca.