Obra afecta um terço do tráfego com destino ao Funchal

A partir de hoje e nos próximos dez meses, está encerrado ao trânsito o túnel da Rua da Ribeira de João Gomes, junto àquela que é a maior ‘porta’ de entrada e saída da cidade do Funchal. Em causa, está o início dos trabalhos de ‘Prevenção e Mitigação do Risco de Derrocadas nas Escarpas sobranceiras ao Túnel Abel de Freitas e na ER 118 - Troço de Ligação à Via Rápida’, uma empreitada...