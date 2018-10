Entre 1924 e 1933, Cândido Pamplona Forjaz e Maria do Livramento de Mesquita Abreu trocaram cartas-diários de amor, entre Angra do Heroísmo e Lisboa, com passagens por São Miguel e pelo Funchal. Ora, esse espólio, a que teve acesso a equipa do projecto ‘Memórias das Gentes que fazem a História’, do Centro de Estudos de História do Atlântico do Funchal, permite reconstituir os quotidianos...