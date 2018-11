Objectivo de zero acidentes de trabalho mortais por atingir

Todos os que trabalham estarão potencialmente sujeitos a um acidente de trabalho. No entanto, essa é uma responsabilidade que começa pelos próprios trabalhadores de autopreservação no local do trabalho ou onde estiver a prestar o serviço. Pelo menos é o que acredita o director regional do Trabalho e da Acção Inspectiva, Savino Correia, cujos serviços organizaram ontem um seminário...