O violino mágico

A Orquestra Clássica da Madeira faz-se acompanhar, este sábado, pelo solista Vesko Eschkenazy, concertino da Royal Concertgebouw Orchestra de Amesterdão, que tocará um precioso violino italiano de Guarneri del Gesù.

Laureado de diversas competições internacionais, Eschkenazy apresenta-se a solo com as mais prestigiadas orquestras em todo o mundo, tendo partilhado o palco nas últimas duas décadas com os mais conceituados solistas e maestros da actualidade.

Mendelssohn é a proposta para escutar, a partir das 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sob a batuta do maestro norueguês Vegard Nilsen (que também faz a sua estreia à frente da nossa orquestra).

Em entrevista ao DIÁRIO, o conceituado solista levantou o véu sobre o concerto deste serão.

Como surgiu a ideia deste concerto?

O maestro que vai conduzir a Orquestra esta semana, Vegard [Nilsen], convidou-me para tocar com ele. Apesar de já nos conhecemos há muitos anos – quando ele ainda tocava violino na minha antiga Orquestra, na Holanda – é a primeira que vamos tocar juntos, enquanto maestro e violino solista. Quando ele me telefonou a perguntar se eu queria tocar na Madeira, disse imediatamente que sim, porque já tinha estado cá há dois anos por conta própria. Conhecia a ilha, sabia que havia cá uma Orquestra e pensei “é uma grande ideia fazer isto!”.

Como está a ser trabalhar com a Orquestra Clássica da Madeira?

É muito bom estar aqui, estou realmente muito grato pelo convite (...) Tenho de dizer que estão a oferecer-me uma grande complacência e entusiasmo. Têm demonstrado o quanto querem tocar comigo neste concerto. Já toquei com muitas orquestras e isso nem sempre acontece.

Por vezes, há orquestras muitos boas mas há uma grande distância entre nós, não é este o caso. Não são apenas extremamente profissionais. Podemos ser profissionais e não querer estabelecer uma conexão com uma pessoa que estamos a ver pela primeira vez, mas a essência da música ao vivo é exactamente essa vontade de unir as pessoas.

Mendelssohn é o destaque do programa desta noite. Foi uma escolha sua?

Sim, Mendelssohn foi uma escolha minha e estou muito feliz por tocar este concerto. Tenho-o tocado muitas vezes, ao longo desta temporada, enquanto solista. Aliás, vou tocá-lo também com a minha Orquestra – a Concertgebouw Orchestra de Amesterdão – algumas vezes no final deste mês (...)

Eu gosto de ‘crescer’ com uma determinada peça. É muito importante para nós músicos e isso só acontece quando tocamos uma peça várias vezes. É sempre muito diferente, dependendo da orquestra com que tocamos. É algo que aprendi com a minha própria experiência, a não esperar o mesmo resultado. Na arte e na música tudo tem a ver com o momento. Mesmo que preparemos uma actuação de uma determinada maneira, com pessoas diferentes o resultado no palco será sempre diferente. É assim na música, como na vida.

Além do repertório de referência faz-se acompanhar por um violino muito especial. Não é assim?

O violino é um Guarneri del Gesù, de 1741. Del Gesù foi contemporâneo de Stradivarius e, tal como ele, um dos maiores construtores de violinos de todos os tempos. O que é especial sobre Guarneri del Gesù é que ele teve uma vida muito mais curta do que Stradivarius, então existem menos violinos seus. É por isso que são tão raros.

O que eu adoro acerca destes violinos é a verdadeira profundidade, beleza e, sobretudo, poder que eles transmitem. Têm uma profundidade de som muito grande. É inacreditável como um único violino pode tocar frente a uma Orquestra e, ainda assim, sobressair e ser ouvido. Não se consegue fazer isso com um violino qualquer. É especial, não há muitos instrumentos como este no mundo. Vão ouvir sons mágicos a sair dele, se eu conseguir fazê-lo, claro [risos].

O que é que o público pode esperar, então, deste concerto?

Pode esperar ouvir provavelmente um dos melhores concertos de sempre, o Concerto para Violino e Orquestra Op.64, de Mendelssohn. Mendelssohn escreveu apenas dois concertos para violino e este tem estado no meu repertório desde os meus 15 anos. Está, certamente, entre os meus favoritos. É muito difícil de tocar, porque uma das suas características é não existir pausas. São cerca de 30 minutos seguidos de música, que se interligam-se uns com os outros, tornando-o um desafio físico e mental para qualquer intérprete.

(...) Também pode esperar ver-me a mim e à Orquestra Clássica da Madeira com uma grande comunicação em palco.

Pensa regressar à Madeira?

É segunda vez que estou na Madeira e estou a apaixonar-me novamente pela ilha e pelas pessoas. Agora que conheço a Orquestra é mais uma razão para querer regressar definitivamente.