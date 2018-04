‘O Último Jardim’ à vista

Fotografias, um vídeo e um caderno fotográfico integram a nova exposição de Jose Zyberchema, a inaugurar hoje às 18 horas, na Galeria Restock, na Rua do Hospital Velho n. 28, no Funchal, uma individual intitulada ‘O Último Jardim’, onde o fotógrafo e artista plástico estabelece a ponte entre os cemitérios, os jardins e a festa da Flor, que está a decorrer. Para ver até ao dia 13 de Maio.

As obras fazem referência ao facto de o cemitério ser o último jardim das pessoas, o local onde recebem os familiares e colocam flores, mas que nem sempre estão bem cuidados. Os jardins não devem ser apenas os jardins públicos onde brincam as crianças, defende, mas também estes espaços de memória e de reflexão. “Os cemitérios são o nosso ‘último jardim’”, recorda o autor.

“Por vezes o que acontece é que este jardim por vezes está cuidado, outras não. Essa é também uma reflexão a fazer, juntamente com a Festa da Flor, remetendo para outras flores que não são as da festa”, referiu o autor. Jose Zyberchema assume que há uma certa provocação. “Há várias ideias entre elas essa provocação. Se quer que lhe diga a verdade, a Festa da Flor é muito bonita, muito alegre, mas no fundo são flores mortas, são flores cortadas. É uma referência também à morte”.

A exposição vive entre a vida nos cemitérios e a morte que eles também representam. Para realizar este trabalho, o artista juntou imagens de dez cemitérios da Madeira, num total de mais de 300 fotografias, entre as que compõem o caderno, as que estão expostas na parede e as que foram organizadas no vídeo. Fotografou os de Machico, Porto Santo, Porto da Cruz, Faial, Curral das Freiras, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Camacha, o Cemitério Britânico e o Cemitério Judaico.

Nesta viagem pelos cemitérios, Zyberchema encontrou bons e maus exemplos em termos de cuidados. O objectivo é fazer reflectir.

Esta colecção faz parte de uma maior que o autor tem. Há vários anos que Zyberchema se interessa pelo tema e tem fotografado cemitérios em vários países. Estes podem ser visto nesta exposição de segunda a sexta das 10h às 19h e ao sábado das 10h às 13h.

De referir que os pequenos cadernos de fotos estão para venda e que com eles vem uma pequena flor.