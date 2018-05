O título que faltava a Sofia Setim

Após o volante ter caído sobre o solo, as lágrimas de Sofia Setim espontaneamente escorreram rosto abaixo. Não era para menos. A atleta Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres sagrava-se campeã nacional de seniores singulares, um feito alcançado no passado fim-de-semana nas Caldas da Rainha. Um título que ambicionava. A juntar ao palmarés da nova campeã, conseguiu ser vice-campeã em pares mistos com o parceiro, Duarte Nuno Anjo.

“Eu já merecia isto, não pelo o que tenho treinado, porque isso tem sido mínimo, mas sim pelo o que já passei nestes últimos tempos”, começa por revelar ao DIÁRIO ontem antes de uma ida à praia para retemperar forças de um desgaste que deixou marcas.

Nos últimos meses, quem acompanhou de perto a atleta sabe bem do sofrimento e até o drama que Sofia atravessou. Primeiro uma lesão grave, depois uma doença que ainda coloca muitas reticências a uma competição internacional e onde só os mais fortes conseguem alimentar o desejo de regressar. Sofia alimenta o sonho.

“Não é fácil ser operada ao joelho a um ligamento cruzado e voltar a jogar. Não é fácil descobrir uma doença auto-imune – que se encontra estável – e continuar a jogar. Não é fácil sofrer uma hemorragia interna e voltar a jogar. Não é fácil voltar a ser operada ao mesmo joelho e ficar sem um pouco do menisco e voltar a jogar. Não é fácil digerir certos assuntos nesta modalidade...Mas este fim-de-semana finalmente foi altura de receber uma recompensa, pela a minha persistência, pela garra, pelas minhas lutas e pela a minha maneira de encarar isto”, desabafa com a lágrima a surgir no canto do olho.

Quem conhece a atleta diz que o sorriso e o bom humor faz parte do ADN da jovem de 20 anos “apesar dos pesares a boa disposição sempre esteve presente em todos estes momentos, mas no passado domingo até caiu uma lágrima de alegria e de agradecimento a todos sem excepção pela a força que me deram em cada momento, nesta final”.

Na hora dos agradecimentos não esquece de lançar um obrigado à Associação de Badminton da Madeira, ao seu treinador, Duarte Anjo, ao seu clube e aos fisioterapeutas da FisioMotriz pela ajuda na recuperação. A todos promete uma fatia de bolo, porque dentro de oito dias completa mais um aniversário.

Mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Para já antevê uma participação no Campeonato Nacional de Sub-21 que decorre no mês Junho. Quanto a torneios internacionais a resposta sai da seguinte forma: “Deixem-me jogar!”.

Fora da Bolsa Olímpica

O DIÁRIO tentou perceber junto da Associação de Badminton porque motivo Sofia Setim deixou de fazer do projecto coordenado pela Federação Portuguesa de Badminton, designado por Bolsa Olímpica. O presidente da instituição, Duarte Anjo, explica: “A Associação necessita de um relatório médico detalhado da equipa médica que acompanha a atleta para seguidamente entregar à Federação e a diferentes autoridades, um documento atestando que Sofia Setim tem parecer positivo para poder estar integrada em projectos sob a égide da Federação, naturalmente falamos em torneios que dêem o apuramento dos Jogos Olímpicos de 2020”.