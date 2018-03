O sucesso está na arte de bem receber

Os profissionais que trabalham na área da moda na Madeira, terão, pela primeira vez, acesso a uma formação de Consultadoria de Imagem e Personal Shopping. A novidade faz parte do Fórum Madeira Fashion 2018, entre 2 e 7 de Abril e estará a cargo da Fashion School, um centro de formação da cidade do Porto, vocacionado para os negócios de moda, como as produções, o vitrinismo e a consultadoria de imagem, entre outros.

A ideia, segundo a fundadora e directora, Raquel Guimarães, é proporcionar aos gerentes, chefes e funcionários das lojas ligadas à moda, ferramentas que permitam melhorar o atendimento ao público, no sentido de “saberem dar dicas adequadas às necessidades de cada cliente”. Isto porque um bom atendimento personalizado fideliza sempre o cliente.

Por outro lado, o curso tem uma área focada nos clientes do Fórum Madeira para mostrar como cada um pode tirar o melhor partido da sua imagem, através de um acompanhamento personalizado. A ideia é “alavancar a imagem pessoal e profissional de cada um, ajudando a fazer compras mais inteligentes e adequadas à fisionomia corporal”, revela Raquel Guimarães que pretende mostrar as vantagens de um atendimento próximo do cliente. “E importante saber qual o sapato que favorece uma mulher baixa, que tipo de anel vai alongar mais a mão da mulher ou qual o tom da pedra que poderá favorecer uma pele mais fria ou mais quente”. Exemplos do como fidelizar o cliente através de um atendimento focado nas suas necessidades e bem estar.

Raquel acredita que “se não conhecermos o nosso corpo, nunca o vamos saber vestir”, sendo esta a chave para uma imagem cuidada em qualquer situação. Diz que o cliente de hoje percebe facilmente se o vendedor tem capacidade para aconselhar, sendo certo que quando este se baseia em conselhos básicos como ‘fica bem’ ou ‘é bonito’, há uma quebra de confiança importante para uma marca que pretende fidelizar o cliente. A solução está, segundo a especialista, numa abordagem que explique o porquê da compra, considerando mesmo que o futuro do comércio a retalho está na aposta em espaços convidativos que ofereçam um atendimento personalizado.

Nem todos estão receptivos a este tipo de formação, por acharem que a experiência em vendas adquirida ao longo dos anos é suficiente para satisfazer o cliente.

Apesar da formação ser uma novidade para os lojistas do Fórum Madeira e de todos os que estiverem interessados, a verdade é que o feedback não tem sido o esperado, talvez porque nem todos percebam que para vender roupa ou acessórios, é preciso perceber de moda, de estilos e de tendências.

O papel do Personal Shopper

Para os clientes do Fórum Madeira, as dicas e os conselhos serão colocados em prática através de uma ida às lojas, acompanhados por um personal shopper que tem por missão ajudar a escolher a roupa tendo em conta o estilo o gosto e o corpo de cada um.

“Muitas vezes aquilo que o cliente acha que precisa não é bem o que se adapta ao seu contexto pessoal e profissional”, diz Raquel, considerando este profissional uma mais-valia por “ajudar o cliente a investir bem o dinheiro”.

No entanto, o sucesso do personal shopper depende muito da vontade do cliente em querer mudar e sobretudo do facto de estar preparado para a mudança.

Raquel acha que todos os centros comerciais em Portugal deveriam ter um personal shopper ao dispor dos clientes, à semelhança do que acontece nas grandes cidades estrangeiras, como Paris, que têm este serviço há pelo menos 20 anos. “É uma tendência que começa a chegar agora a Portugal e faz todo o sentido orientar o cliente para fazer compras acertadas e sentir que fez um bom investimento”.

A Fashion -School estará na Madeira entre os dias 2 e 7 de Abril, com uma equipa de formadores de diversas áreas, para ajudar qualquer pessoa, independentemente da sua profissão, a aprofundar os seus conhecimentos. “Mais do que saber fazer ensina a saber ser”, diz Raquel que espera começar na Madeira uma aposta alargara na área da formação.