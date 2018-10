O sonho mora em Moura

O Moura Atlético Clube, fundado em 1942, recebe, neste domingo, o Marítimo, o que acontece pela primeira vez na história das duas colectividades. O clube sediado na cidade raiana de Moura, distrito de Beja, joga no Campeonato de Portugal, tendo, no ultimo domingo, recebido e ganho ao Pinhalnovense (2-1), obtendo a terceira vitória da temporada e vive, com alguma expectativa, o embate...