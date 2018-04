O sonho alvinegro ‘caiu’ aos pés dos conquistadores

Esfumou-se o sonho do Nacional no ‘play-off’ de apuramento para a fase de campeão do Campeonato Nacional de Juvenis, que se está a disputar na Região, pois encontrou pela frente uma equipa prática e com objectividade no futebol directo e nas transições. Os alvinegros mostraram disponibilidade, mas faltou capacidade emocional para suster a maior valia vimaranense.

Apesar de algum equilíbrio e mais posse de bola, o Nacional acusou algumas dificuldades no último terço do jogo. O Guimarães criou as melhores oportunidades utilizando as transições rápidas e os passes longos para as costas da defesa alvinegra.

Mas foi na sequência de um canto apontado por João Silva que os visitantes inauguraram o marcador, por intermédio de Fábio Trindade, que rodopiou e rematou de primeira.

Os madeirenses procuraram o golo, mas Luís Pedro e Rodrigo não deram a melhor direcção às jogadas. E numa jogada rápida de transição, Gustavo isolou-se, aproveitou a saída do guarda-redes e atirou por cima.

A melhor jogada dos alvinegros surgiu aos 34, quando Paulo Afonso evitou o guarda-redes e se preparava para rematar foi desarmado por André Gomes.

No recomeço, os conquistadores ampliaram, após jogada de Fábio Trindade na direita, que assistiu João Pereira que concretizou.

Os nacionalistas reagiram e Tiago surgiu em posição frontal mas rematou para defesa fácil.

A terminar e na cobrança de um livre, João Pereira de forma exemplar fechou a contagem.

João Barros na recta final obrigou Gonçalo Tabuaço a duas grandes defesas negando o golo dos alvinegros e Tomás Melício não acertou com a baliza.

Os visitantes ainda dispuseram de duas grandes oportunidades nos instantes finais.