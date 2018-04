Há cinema premiado hoje na Ponta do Sol com a exibição de um dos filmes mais aplaudidos do iraniano Abbas Kiarostami, consagrado em 1997 com a Palma de Ouro, o prémio maior do festival internacional de cinema francês pelo filme ‘O Sabor da Cereja’. A longa-metragem é apresentada numa cópia restaurada, a partir das 21h30, no Auditório do Centro Cultural John Dos Passos.

O filme não foi consensual na altura e o tema também não o é, mas é uma prova de como o realizador iraniano consegue conferir simplicidade na forma como expõe questões complexas. Conta com algum humor a história de um homem rico Badii (Homayoun Ershadi) que anda de carro pela cidade de Teerão à procura de alguém que o enterre depois de cometer suicídio. Embora com contornos simples, o filme, à medida que vai avançando, torna-se numa complexa meditação sobre a condição humana e sobre o pôr deliberadamente fim à vida, revela a Midas Filmes. A distribuidora parceira deste encontro destaca a forma como o realizador ‘brinca’ com o espectador, com as suas expectativas e imaginação. “Os seus filmes convidam o espectador à reflexão, pondo em causa estereótipos e questionando os seus próprios preconceitos. Neste filme, por exemplo, não é explicada a razão para o suicídio de Badii. Segundo Kiarostami, as partes não contadas ou não esclarecidas vão sendo criadas pelo espectador, tornando-o responsável e mesmo activo no filme que tem perante si”. Já o Público refere a forma subtil como tema, totalmente proibido no mundo islâmico, é tratado nesta obra ao longo de uma hora e meia.

Pelo carro do Sr. Badii passam diferentes homens, todos recusam a proposta, excepto o último... P.H.