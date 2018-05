O ‘Ronaldo’ do surf

Nilton Freitas foi o primeiro surfista madeirense a ganhar um campeonato nacional fora da Região. Um feito histórico para o jovem de 13 anos que aconteceu, no passado fim-de-semana, no ASCC Super Groms powered by Native Açaí, na Costa da Caparica, onde também conseguiu a ‘Melhor Manobra/Onda’ no sub 14, totalizando a prova com 12.73 pontos, o que valeu o primeiro lugar ao surfista da Naval Surf Team.

Ao DIÁRIO disse que primeiro praticou bodyboard, mas o seu objectivo sempre foi o surf, até porque lembra-se de, desde sempre, ver vídeos ligados a esta modalidade e de ficar com vontade de experimentar e, quem sabe, vir a ser surfista. “Eu sempre quis experimentar fazer surf, tanto que via vídeos relacionados com este desporto, mas comecei no bodyboard, até que o surf entrou na minha vida. Tive que praticar todos os dias para conseguir me colocar em cima da prancha, algo que também foi possível com a ajuda dos meus treinadores”, contou.

Apesar da sua tenra idade, Nilton Freitas já é um vencedor e a prova disso foi o que aconteceu no passado fim-de-semana, na Costa da Caparica, onde o jovem foi distinguido. Algo que não estava à espera, porque a “concorrência era forte”. Isto apesar de estar “confiante” e “relaxado”. “O meu objectivo sempre foi vencer e treinei bastante para isso, mas nunca pensei que ia alcançar este feito de uma forma tão rápida, porque havia muita concorrência”, disse, não conseguindo esconder o orgulho que sentia por ter deixado a sua ‘impressão digital’ na história do surf.

Neste momento, o jovem atleta está a estudar no 7. º ano de escolaridade. Questionado sobre o que quer seguir no futuro, respondeu de forma rápida para que não restassem dúvidas: “surfista”. E acredita que assim o irá ser, até porque tem treinado bastante para aperfeiçoar ainda mais a sua técnica. “Eu costumo treinar quatro vezes por semana e não posso treinar mais por causa das aulas, porque nem sempre dá para conciliar tudo. Normalmente, costumo treinar em vários pontos da ilha da Madeira, mas apanham-se as melhores ondas na Fajã da Areia, em São Vicente”, afirmou, aproveitando para destacar o trabalho dos treinadores Pedro Cisneiros e André Rodrigues.

O pai, Gil Freitas, acompanhou o filho à redacção do DIÁRIO e não cabia em si de felicidade por ter visto o seu ‘rebento’ a ser distinguido no continente. Algo que nunca mais irá esquecer. “Esta vitória foi especial, porque ele teve um ano sem praticar devido a uma doença e voltou a fazê-lo em Dezembro. Na altura, pensávamos que ele ia perder o gosto pelo surf, mas não foi isso que aconteceu, tendo voltado com toda a força”, frisou, realçando que estamos perante o ‘Ronado’ do surf.