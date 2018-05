“O recurso mais escasso são as pessoas”

Um investimento de 30 milhões de na NOS Madeira. Em que se materializa?

São dois grandes bolos: na rede móvel e na rede fixa. Nesta última, significa o aumento da capacidade e da velocidade. Estamos a disponibilizar em toda a nossa rede a velocidade de um Gigabit.

Qual era o máximo até agora?

Tradicionalmente comercializávamos 200 megas, o máximo era 300. É um salto de cinco vezes na velocidade.

E na rede móvel?

Fazer o salto e evolução da rede para um 4.9G, um pré 5G. O que estamos a disponibilizar na Madeira é o melhor que existe na tecnologia móvel à face do planeta. O 5G ainda não existe, está à porta, mas tem de ser feito um trabalho na rede para preparar o 5G.

O que é que isto quer dizer para as pessoas?

A performance de dados é muito superior. Um Giga no telemóvel, por incrível que pareça! Deixa-nos orgulhosos. Há coisas menos visíveis para nós, humanos, como a velocidade, a rapidez com que as coisas cursam, que tem mais a ver a latência - o tempo que os pacotes de internet demoram a ir de um lado a outro. Por exemplo, quando vamos ao Facebook através do telemóvel, sai do aparelho para o servidor e tem que dar a volta e regressar ao telemóvel. Na prática é assim que a internet funciona, e o tempo que demora a fazer esta volta tem uma série de limitações. Estamos a permitir que esta volta seja feita o mais rápido possível.

Disse que é menos visível para os humanos. Onde é que se distingue mais, nos robots?

Para o utilizador humano é quase imperceptível, mas quando pensamos em utilizações de máquinas os milissegundos fazem a diferença. Ou seja, para uma máquina, 3 ou 4 milissegundos é 33% a mais. Para nós é imperceptível, mas para ‘eles’ são saltos desta magnitude. E a rede tem melhor performance em zonas tangentes, maior cobertura ‘indoor’ e em zonas geográficas. E capacidade para lidar com agregações de pessoas de forma mais fácil.

Onde é que esta tecnologia já existe e porquê testá-la na Madeira?

O primeiro sítio onde temos 100% de uma zona coberta é na Madeira. Estamos a colocar no Continente também, mas só estará concluída no final do ano. Privilegiamos a Madeira por causa das características da Região. Primeiro, por uma razão histórica, sempre foram os primeiros sítios onde introduzimos tecnologia nova e é natural fazer aqui o ciclo seguinte. Em cima disso, a Madeira é um ecossistema onde é possível demonstrar de forma cabal, num espaço controlado, os benefícios da tecnologia: tem dimensão suficiente para ter relevância nos resultados, tem zonas urbanas e rurais, e tem população altamente técnica e com um grau de exigência da rede que só se encontra em algumas zonas do país.

Na apresentação do produto disse que já cobrem 98% do território regional. É assim?

Já cobrimos 98% da população. As estatísticas são enganadoras, o marketing dá para tudo. É diferente estes 98% estarem espalhados de forma uniforme pela ilha ou, numa determinada altura, congregarem-se todas as pessoas na baixa do Funchal. Continua a ser 98% das pessoas, mas não é a mesma coisa. Esta tecnologia permite lidar melhor com esse tipo de fenómenos, é mais robusta.

Também nos túneis? Para quando a cobertura total?

Temos como plano. O mais complicado foi tudo aquilo que falei anteriormente, como muita gente junta ou pessoas que têm padrões de consumo que desviam da média. O caso do movimento é muito particular: tecnicamente não é complexo resolver. Uma vez identificado, resolve-se.

Já está identificado?

Só o estarmos a falar dele significa que sim.

Celebraram um protocolo com a Universidade da Madeira. Qual o objectivo?

Faz sentido fazer o sincronismo com o tecido académico onde a tecnologia já está disponível. Esta tecnologia foi implementada cá, com recursos da Madeira, com engenheiros madeirenses. A única maneira de fazer estes saltos tecnológicos, com a dimensão que temos, à escala do país que temos, só é alcançável se estivermos próximos da Academia. O recurso mais escasso que temos são pessoas. O acesso à tecnologia não é o problema, ter a pessoas que conseguem pegar nessa tecnologia e transformá-la em algo que chegue ao telemóvel e às casas. A diferença está nas pessoas. Sem as Faculdades não consigo fazer aquilo que eu quero.

Foi assinado um protocolo para a instalação de um novo cabo submarino. Qual a sua posição?

O cabo submarino é o cordão umbilical da Madeira ao resto do mundo. Quanto mais estreito esse cordão for, pior os madeirenses estão. Quanto mais largo, mais fácil de aceder e mais barato, melhor estão os madeirenses.

A NOS vai utilizá-lo?

Utilizaremos sempre a solução melhor e mais barata, seja ela qual for. O cabo submarino, a ligação da Madeira ao resto da rede, é vital. Não há nada que possa fazer quando há problemas com o cabo submarino. Os meus clientes são impactados por alterações que acontecem no cabo e que eu não consigo evitar. Todas as circunstâncias das quais dependo de outros, e cujo meu serviço é estrangulado e impactado por decisões de terceiros, que depois acabam por ser meus concorrentes... É uma equação simples.