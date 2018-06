A frase é do consagrado ex-presidente dos Estados Unidos da América, Jonh Fitzgerald Kennedy, e é recorrentemente utilizada, para puxar pela alma patriótica das nações.

“Não pergunte o que o seu país pode fazer por si, pergunte o que pode fazer pelo seu país” foi usada na tomada de posse, em 1961, daquele que já foi considerado o presidente mais amado da história da América.

Hoje, dia em que se celebra Portugal, Camões e as Comunidades espalhadas pelo mundo, achamos oportuno convidar quatro personalidades madeirenses, com actividade profissional em áreas opostas, para dizerem de que forma podemos puxar pela alma portuguesa. Se esperamos e exigimos que o Estado cumpra com o seu papel social nas diversas áreas (saúde, educação, segurança) e de apoio aos mais necessitados, podemos também questionar o que cada um de nós pode fazer pelo colectivo, pelo sucesso nacional. Mais do que diagnósticos, desafiámos os nossos interlocutores a encontrar formas que tornem Portugal um país mais próspero e competitivo, menos fechado e individualista.

Questões



1. O que podemos fazer para tornar Portugal melhor?

2. Que contributo pode dar a Região para o futuro do país?

Nuno Barcelos, programador cultural

1. Criar uma maior consciência colectiva em prol de um bem comum, costumo dizer que unidos somos sempre mais fortes, o individualismo fruto do tempo que vivemos não contribui em nada para a prosperidade do país. A noção da competição a todo o custo faz as pessoas menos felizes e produzem menos. A cultura nas suas várias áreas disciplinares pode ajudar a criar essa consciência colectiva e de maior felicidade, desde que haja alguma visão e profissionalismo por parte de quem organiza e apresenta essa cultura, trazendo projectos reais, que emocione e que obrigue as pessoas a pensar. Arte é emoção, e Portugal precisa urgente de sentir, é importante sair dos meios elitistas para as massas. É necessário que os Municípios e governos tenham a coragem de financiar não apenas projectos de cultura popular que à primeira vista faça sentido porque é para massas, mas arriscar, diferenciar e ensinar. É possível entreter as pessoas com projectos de qualidade e desafiantes, desde que devidamente contextualizados.

2. A Madeira já contribui e muito, mas podemos contribuir muito mais no futuro se abolirmos algum conservadorismo falso e ideias preconcebidas, se tivermos a capacidade de assumir as nossas diferenças sem medos. Só uma sociedade verdadeiramente global, consciente e com respeito pela diversidade pode contribuir para o futuro do seu país. A Madeira pode contribuir preservando aquilo que tem mais de único e diferenciador em relação ao resto do país, sendo a Natureza o nosso bem mais precioso e a forma como podemos promovê-lo inserido no tempo em que vivemos.

Octávio Freitas, chef

1. Enfoque na diversificação, inovação e sofisticação da oferta para atingir novos mercados, segmentos de procura de maior nível , que contribuem de maneira mais significativa para o desenvolvimento turístico do País ...Sol e Mar ,Turismo de Natureza , Agro Turismo , Gastronomia e Vinhos , Saúde e Bem-Estar etc

2. Ponderação na gestão do crescimento com estratégia de desenvolvimento bem definida do sector, implementar um sistema de monitorização para avaliar os impactos positivos e negativos que esta actividade pode gerar...A disponibilidade de aeroporto com capacidade operativa, bem como outras vias de acesso e comunicação ajustadas à oferta.





Rubina Berardo, deputada

1. Hoje celebramos a nossa nação: a coragem, a ousadia e o empenho dos Portugueses no passado e no presente.

Desde os feitos heróicos dos nossos antepassados na época dos Descobrimentos, à transição pacífica para a democracia, bem como a vivacidade das nossas comunidades espalhadas pelo mundo fora que dão ao nosso país a sua vocação global.

Mas celebrar Portugal hoje é também perspectivar um país melhor para as gerações futuras. Um país futuro onde se aposta mais em mecanismos para fomentar a mobilidade social, para que as condições à nascença não limitem injustamente o potencial de cada um de nós. Onde a iniciativa empreendedora é mais valorizada pelo sistema educativo e fiscal. Igualmente importante é o papel dos partidos políticos em conseguirem erradicar as más práticas do passado, tais como a corrupção.

2. O desenvolvimento da Madeira desde 1976 prova que a maior proximidade entre os decisores políticos e os cidadãos é um dos factores decisivos para o desenvolvimento socioeconómico. Há mais de quarenta anos que medidas exemplares têm sido implementadas na Madeira, tais como a escola a tempo inteiro, as políticas habitacionais ou a concertação social. Essa capacidade da nossa autonomia em forjar políticas públicas inovadoras é um motor constante para o futuro do país.

Saliento ainda que o Mar é um dos grandes desígnios nacionais da actualidade. A Madeira pela sua posição geoestratégica no alargamento da plataforma continental, continuará a desempenhar um papel-chave para o futuro do nosso país.



Carlos Abreu

Presidente da Direcção da Académica da Madeira

1. Escrever sobre os contributos que nós, jovens, podemos dar ao nosso país é pensar naquilo que Portugal consegue ser capaz de nos oferecer, para adequar as nossas acções a todos os níveis. Enquanto cidadão português, e jovem universitário, reconheço que temos uma grande responsabilidade de tornarmos Portugal num país com um futuro próspero, capaz de cativar e de assumir novos desafios. Para tal, será necessário que se criem as condições necessárias para que a população tenha acesso, de forma equitativa, à saúde, à liberdade, à educação, ao trabalho, à ciência e à cultura.

Assim, os jovens não podem pensar que a responsabilidade pelas decisões não são deles, nem devem perder a convicção de que têm um papel preponderante na sociedade. Somos, em muitos aspectos, privilegiados pelas lutas e vitórias dos que edificaram um Portugal democrático, numa Europa unida. Devemos reconhecer o nosso papel, sem esquecer que integramos uma sociedade plural, onde podemos ser o motor de uma integração saudável em oposição aos sentimentos de desunião.



2. A Madeira afirma-se como uma região jovem que deve incentivar e criar condições para o dinamismo próprio da juventude, sendo um pólo atractivo do país pela inovação que os mais novos podem disseminar. Se em 2018 temos 60 idosos para 108 jovens, esse dado também deve consciencializar-nos da responsabilidade que temos em construir uma sociedade que respeite e aprenda com os mais velhos. Através de um exercício inclusivo, numa cidadania activa, urge incentivarmos a participação cívica de todos, lutando contra uma indiferença galopante e um individualismo assustador.