O Porto Santo do Pe. Pereira

Um conjunto de fotografias de âmbito etnográfico e sociológico, entre paisagens, pessoas, cenas do quotidiano e representações culturais e religiosas, da autoria do Padre Eduardo Pereira, está agora reunido numa exposição com cerca de 70 imagens de antes da década de 40 até os anos 70 do século passado. ‘O Porto Santo do Séc. XX, no olhar do Padre Eduardo Pereira’ inaugura hoje...