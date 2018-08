O treinador do Nacional, Costinha, disse ontem estar “confiante na conquista da vitória” na recepção ao Moreirense, esta tarde, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No reencontro com Ivo Vieira, antigo colega de equipa no Nacional e agora técnico da equipa de Moreira de Cónegos, o treinador ‘alvinegros’ reconheceu que jogar em casa terá de ser sempre uma vantagem....