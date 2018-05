O Nacional é campeão!

Com a subida de divisão já no bolso, o Nacional garantiu na manhã de ontem, em Arouca, o título de campeão da II Liga. Bem cedo, para que não houvesse dúvidas, Ricardo Gomes carimbou a vitória do Nacional e a conquista desse segundo objectivo.

Foi ao quarto minuto que o ‘matador’ alvi-negro confirmou o estatuto de melhor marcador do campeonato, aproveitando com toda a frieza o erro defensivo de Nuno Coelho para colocar o Nacional na frente, assinando o seu 22º golo na competição.

Embalados pelos cânticos de apoio que as cerca de duas centenas de adeptos nacionalistas foram entoando na bancada ao longo de toda a partida, o Nacional chamou a si o controle do jogo e até poderiam ter ido para intervalo com uma vantagem mais confortável, não fosse Bruno Paixão ter deixado passar em claro uma grande penalidade clara sobre Ricardo Gomes – à passagem do minuto 26.

Um erro de arbitragem que Witi poderia ter atenuado no seguimento desse lance, num remate frontal, já no interior da área, que saiu direitinho à figura de Bracali.

Do Arouca – um dos mais fortes investimentos no início da época – pouco se viu ao longo deste primeiro período. Apenas de bola parada, a equipa do distrito de Aveiro conseguiu chegar-se com algum perigo junto à baliza de Framelin, mas em nenhum momento teve oportunidade sequer para cheirar o golo.

Na segunda metade o Arouca tentou mudar o cenário mas, apesar da maior posse de bola, a equipa orientada por Miguel Leal voltou a não dispor de claras oportunidades para poder alterar o rumo do jogo. Do lado contrário, o onze de Costinha apostava no contra golpe como arma privilegiada para tentar matar o jogo com um eventual segundo golo que, por duas ocasiões sucessivas, esteve muito perto de acontecer.

Primeiro foi Medeiros a desenhar um bom lance de ataque, servindo Murillo, já no interior da arouquense, para um remate que Bracali desviou com dificuldade para canto. Murillo que, instantes depois, ofereceu a Ricardo Gomes a possibilidade de bisar na partida, mas o remate do avançado nacionalista foi de encontro ao poste.

Pelo meio, Nuno Valente, de livre directo, testou a atenção de Framelin e Areias, com uma péssima recepção de bola, desperdiçou um lance em que ficaria isolado rumo à baliza do Nacional.

O apito de Bruno Paixão iria soar escassos minutos depois, oficializando o novo campeão da II Liga que, está de regresso à elite do futebol nacional. Sejam bem-vindos, campeões!