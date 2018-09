Cristiano Ronaldo, expulso na estreia pela Juventus na Liga dos Campeões, só ficará a conhecer o castigo na próxima semana, mais precisamente na quinta-feira, após reunião do Conselho de Disciplina da UEFA.

Neste momento há uma certeza, a de que será punido com pelo menos um jogo, falhando, assim, o embate com os suíços do Young Boys, que se disputa a 2 de Outubro.

Em equação está...