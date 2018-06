O Mundial de Ronaldo

Daqui a uma semana arranca o Mundial, o quarto consecutivo com a presença de Cristiano Ronaldo. Tudo começou em 2006, quando o madeirense ajudou a selecção nacional a chegar às meias-finais da competição que decorreu na Alemanha. Nos dois torneios seguintes, 2010 e 2014, Portugal ficou aquém das expectativas e Cristiano Ronaldo sente que agora é o momento para ter um Mundial em grande, tanto a nível colectivo, como no aspecto individual. Apesar de ter marcado sempre nas edições em que participou, o madeirense fez apenas um golo em cada uma dessas competições, o que não está dentro dos parâmetros de eficácia aos quais já nos habituou. Cristiano Ronaldo quer mais. Quer que este seja o seu Mundial. Pretende, no fundo, que o Rússia 2018 seja lembrado, para a eternidade, como o momento de Ronaldo e da selecção portuguesa.

Motivado como sempre, sentindo que Portugal pode voltar a fazer história, o madeirense entende que tem de deixar marca indelével numa grande competição como é o Campeonato do Mundo. Cinco Bolas de Ouro depois e um número infindável de títulos ao mais alto nível, Cristiano Ronaldo nada tem a provar, como é óbvio. Mas é a sua ambição que o coloca a um nível superior, ao qual poucos outros conseguiram chegar, daí a vontade de sair da Rússia no topo do Mundo.

Há, também, uma espécie de ajuste de contas em relação às últimas duas edições do Campeonato do Mundo, já que em 2010 a selecção portuguesa ficou pelos oitavos-de-final, eliminada pela Espanha (0-1), não passando da fase de grupos há quatro anos, no Brasil. Duas desilusões para Cristiano Ronaldo, que agora deseja uma história bem diferente. Já enxugou as lágrimas do Euro 2004 com a conquista do último Europeu e também pretende ‘apagar’ esses dois momentos difíceis na sua carreira.

Na Alemanha, quando tinha 21 anos, Cristiano Ronaldo era o mais jovem na selecção então orientada por Luiz Felipe Scolari. Os holofotes, na equipa lusa, incidiam sobre Luís Figo, Deco ou Pedro Pauleta, alguns dos elementos mais experientes nos 23, entre os quais se encontrava também Costinha, actual treinador do Nacional. Portugal chegou às meias-finais, caindo aos pés da França (0-1, golo de Zidane). A selecção lusa acabou por ficar fora do pódio, uma vez que perdeu (3-1) diante da anfitriã Alemanha no jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares.

Ronaldo já chegou ao Mundial seguinte, na África do Sul, como figura maior da selecção portuguesa, na altura orientada por Carlos Queiroz. Mas as recordações não são boas. A eliminação nos oitavos-de-final, diante da Espanha, acabou por obrigar a fazer as malas demasiado cedo. Em quatro jogos, Portugal só marcou num, quando aplicou ‘chapa sete’ à Coreia do Norte, ainda na fase de grupos. Dois empates e um triunfo garantiram presença na fase seguinte, mas o passaporte ‘caducou’ por aí.

Quatro anos depois a história foi ainda menos bonita. Cristiano Ronaldo chegou ao Brasil desgastado fisicamente, com uma lesão não devidamente debelada, e Portugal acabou por sentir falta do seu maior talento - longe de estar ao melhor nível. O madeirense ainda marcou no triunfo diante do Gana (3-1), mas a derrota inaugural com a Alemanha (0-4) e o posterior empate (2-2) com os Estados Unidos já tinham precipitado o amargo destino dos portugueses.

Agora, 12 anos depois da estreia no grande palco, este pode ser, definitivamente, o Mundial de Ronaldo.