Tenho a certeza que o Ronaldo vai fazer um grande Mundial

Somos os actuais campeões europeus mas temos de ser prudentes na nossa ambição. Temos de ir por etapas, conquistando em primeiro lugar a passagem da fase de grupos e depois, com jogos ‘mais a doer’, conciliando com uma série de factores, tentar chegar muito longe. Acredito nesta selecção, da mesma forma em que acreditava na selecção que conquistou o título europeu, que se apresenta neste Mundial com algumas alterações. Houve jogadores que deixaram de ter tanto espaço nos seus clubes e outros que foram aparecendo e evoluindo, pelo que voltamos a ter um conjunto de muita qualidade, extraordinariamente capitaneado pelo melhor do mundo, que chega à Rússia numa boa fase, porque soube gerir, com o seu treinador no Real Madrid, a época. O Cristiano Ronaldo surgiu muito bem na parte final da temporada e tenho a certeza que vai fazer um grande Mundial.

O primeiro teste será com a Espanha e seria uma hipocrisia dizer que continua tão forte como estava como Lopetegui. Ninguém em dois dias consegue impor o que quer para uma selecção e Portugal poderá aproveitar-se dessa circunstância, ainda que a Espanha continue a ser uma grande candidata ao título.

Estarei aqui, como todos os portugueses a sofrer pela nossa selecção, pelo nosso País. No campo serão os jogadores mas atrás deles terão mais de 10 milhões a empurrá-los para a vitória.