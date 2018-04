O mais votado do País

Os funchalenses são os que estão mais envolvidos no Orçamento Participativo (OP) da sua cidade. Prova disso é que, ontem, este processo democrático foi considerado em termos de voto popular o mais concorrido pela sua população, em todo o território nacional. Para além desta distinção, o OP da capital madeirense foi eleito como o 2.º melhor no diz respeito à prática de participação do país em 2017, sendo apenas batido neste capítulo pelo OP Jovem de Cascais.

O vereador João Pedro Vieira, que tem a seu cargo o pelouro da Democracia Participativa, recebeu a distinção em Lisboa, no âmbito da 3.ª edição do prémio de ‘Boas Práticas de Participação’, promovido pela Rede de Autarquias Participativas (RAP), e manifestou o seu contentamento pela distinção, sobretudo devido “ao trabalho marcante que o Funchal tem feito ao longo dos últimos anos ao nível da Democracia Participativa, o qual tem sido, não só pioneiro na Região, como de referência em todo o país”, destacando o “orgulho” depois da conquista desta “menção honrosa”.

“Traduz o esforço, o empenho, a mobilização e a participação dos nossos cidadãos e o trabalho político, dos nossos dirigentes e dos nossos funcionários, que criaram condições para podermos ser uma autarquia participativa”, disse João Pedro Vieira, enumerando os vários exemplos da concretização de várias ideias lançadas no OP do Funchal como “a construção de um skatepark ou a instalação de carregadores nas paragens de autocarros” por parte dos jovens, as obras “há muito adiadas” nas “escolas das Zonas Altas” com o mérito a ser atribuído aos pais, não esquecendo a população sénior que terá “obras nos seus ginásios e centros comunitários”.

“É hora de um OP Regional”

O autarca funchalense considerou que o prémio “é ainda mais relevante no contexto de um município que, até 2013, não comemorava o 25 de Abril e numa Região que, ainda a semana passada, se referia aos OP como uma forma de desviar as atenções do mais importante”.

“Esta é mais uma prova inequívoca de que, quando os madeirenses têm oportunidade para participar, e para fazer ouvir a sua voz, respondem sempre à altura. Foram os nossos cidadãos que demonstraram, mais uma vez, que é o povo quem mais ordena, através da sua participação, do voto e da mobilização, e sabemos que não foram só os funchalenses a votar em nós, pelo que, tal como o presidente Paulo Cafôfo defendeu recentemente, não tenho dúvidas de que estão reunidas as condições para pegar no bom exemplo da capital e estendê-lo a toda a Região”, afirmou João Pedro Vieira.

Recorde-se que, no início deste ano, tal como o DIÁRIO noticiou, o OP Funchal já tinha sido uma das cinco práticas melhor classificadas pela avaliação do júri deste prémio, tendo passado então à fase de votação pública, que decorreu entre 26 Março e 22 de Abril. A decisão quanto às distinções foi, por sua vez, tomada tendo por base a pontuação atribuída pelo júri e os resultados da votação pública, tendo cada uma delas um peso de 50%.

O júri foi composto por representantes da Associação In Loco, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, do Observatório Internacional da Democracia Participativa e pela secretária de estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca.

Funchal distinguido entre 19 projectos

O OP Funchal foi criado em Outubro de 2014 pelo executivo liderado por Paulo Cafôfo e, ao longo de duas edições, realizou 18 encontros participativos, contando com 248 propostas apresentadas e com a participação, nas suas diversas etapas, de cerca de 12 mil pessoas.

O Funchal foi de resto o primeiro concelho da Região a implementar um OP, continuando, neste momento, a ser o único que o faz. Em 2015, a autarquia continuou a inovar e criou, por sua vez, uma Unidade de Democracia Participativa e Cidadania.

Já a Rede de Autarquias Participativas (RAP) foi constituída em Dezembro de 2014, no âmbito do projecto ‘Portugal Participa’, assumindo-se como uma estrutura colaborativa que congrega as autarquias portuguesas que visam promover a democracia participativa à escala local. O Prémio de Boas Práticas de Participação é uma das iniciativas desenvolvidas, tendo como objectivo incentivar a implementação, disseminação e valorização de práticas inovadoras de democracia participativa desenvolvidas em território nacional, através da atribuição de um prémio anual, reconhecendo e valorizando as práticas que promovem o envolvimento dos cidadãos.

Foram 16 as autarquias a concorrer ao Prémio Boas Práticas de Participação 2017, com um total de 19 práticas: Funchal (três), Lisboa, Valongo, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Cerveira, Águeda, Mealhada, Massamá e Monte Abraão, Ponta Delgada, Braga, Viana (duas), Horta, Fundão, Guimarães, Cascais e Leiria.