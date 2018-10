O madeirense mais desejado

Acordou a rescisão de contrato que o ligava ao Mónaco, até 2020, no dia 11 de Outubro e passadas duas semanas começam a ‘chover’ propostas de clubes oriundos de três países: Rússia, Inglaterra e China, com um ‘eco’ galáctico vindo de Espanha.

Leonardo Jardim parece que não terá descanso e voltará à actividade em breve a atender pelas notícias veiculadas pela imprensa internacional e, fundamentalmente, por estar disponível para assinar por qualquer clube, mas vamos por partes.

De Inglaterra, segundo o portal francês ‘Le10Sport’, surge o interesse do Leicester, formação onde militam os portugueses Ricardo Pereira e Adrien Silva, este último tendo já sido orientado pelo técnico madeirense, no Sporting.

Os ‘foxes’, comandados pelo francês Claud Puel, ocupam de momento o 11.º posto da classificação geral com 12 pontos averbados, contando com um saldo de cinco derrotas e quatro vitórias em nove jogos da Premier League, posição que está muito aquém do esperado para este início de temporada.

Da China, segundo o mesmo portal, surge uma “grande oferta de um clube chinês”. De acordo com os gauleses Leonardo Jardim rejeitou na temporada passada uma proposta de 12 milhões de euros líquidos ao ano e “se uma nova oferta desse calibre chegar até ele, ele pode dizer sim desta vez”.

Já desde a Rússia surge o interesse do Spartak de Moscovo, formação que ocupa de momento o 6.º lugar da classificação geral da I Liga Russa de futebol. Segundo avança a imprensa daquele país, e depois de despedirem Massimo Carrera, os responsáveis do Spartak Moscovo estão atentos a Leonardo Jardim.

De Espanha surgem igualmente ecos que, caso Julen Lopetegui seja despedido fruto dos maus resultados e exibições que o Real Madrid tem vindo a apresentar, Florentino Pérez tenciona avançar para a contratação do madeirense.

Henry ainda não venceu

O seu substituto no comando do Mónaco, Thierry Henry, ainda não obteve qualquer vitória nos dois jogos que orientou ao serviço do clube que o formou enquanto jogador.

Uma derrota frente aos Estrasburgo (2-1) e um empate contra o Brugge (1-1), para a Liga dos Campeões, é o saldo obtido pelo francês que hoje tem a chance de selar a sua primeira vitória enquanto técnico principal, sendo que para tal terá de vencer o Dijon, em casa, reduto no qual o Mónaco ainda não obteve qualquer vitória passadas que estão 10 jornadas.