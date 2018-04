Uma das séries mais populares do Cartoon Network existe também em formato de Banda Desenhada, editada em português pela Devir.

O incrível mundo de Gumball é uma criação de Ben Bocquelet, um animador, escritor e produtor francês. Este criador decidiu utilizar algumas das figuras rejeitadas que tinha criado anteriormente para outros projectos de animação e publicidade e colocá-las todas numa série de animação, cuja acção acompanhava os alunos de uma escola. As personagens de Gumball foram criadas com os nomes dos parentes do próprio Bem e o último nome desta família imaginária, os Wattersons, foi escolhido como homenagem a Bill Watterson, criador da memorável tira de Banda Desenhada ‘Calvin e Hobbes’.

Essencialmente, Gumball é uma série que fala sobre dois amigos/irmãos: um gato e um peixe, que vivem na estranha e pequena cidade de Elmore. É um dos desenhos animados mais hilariantes do Cartoon Network.

As pessoas que gostam da série de animação, podem ler mais aventuras originais de Gumball Watterson em formato de Banda Desenhada, com argumento de Frank Gibson, conhecido principalmente por ser o criador de ‘Tiny Kitten Teeth’, uma série de BD publicada originalmente como ‘webcomic’. As ilustrações são de Tysson Hesse, conhecido por outras obras como ‘Boxer Hockney’, ‘Megaman’ e ‘Sonic’.

No primeiro volume, Gumball recorre a medidas extremas para tentar ser fixe, aprende karaté da maneira mais irritante possível e gera-se o caos na escola secundária de Elmore quando os adultos decidem fazer uma pequena mudança de papéis. Estas páginas constroem um mundo do qual é um prazer fazer parte!

É um livro carregado de humor rebelde e irreverente, que acaba por ser uma leitura divertida e bastante agradável não só para crianças, mas também para pessoas de todas as idades que desejam divertir-se um pouco com uma BD engraçada e ligeira.