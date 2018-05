“O G15 fez aprovar propostas concretas”

Carlos Pereira saiu da Assembleia Geral da Liga satisfeito “com as ideias e propostas concretas que o G15 tem vindo a dar ao futebol português, muitas delas aprovadas na assembleia”, mas desagradado com as declarações públicas de Sónia Carneiro no final dos trabalhos.

De acordo com o presidente do Marítimo, a Directora Executiva Coordenadora da Liga “transmitiu uma mensagem errada do que se passou na Assembleia Geral”, considerando ainda que “não lhe fica bem [à directora] procurar influenciar a assembleia, na medida em que o G15, que até podem chamar o que quiserem, é um grupo coeso, com definições concretas e muito positivas para a melhoria do futebol português”.

De resto, Carlos Pereira assegura que “ao contrario do que transmitiu à comunicação social a Directora Executiva da Liga, as matérias de facto e de direito que colocamos à assembleia, foram aprovadas na integra”, revelando, por outro lado, que matérias, como as caixas de segurança, mereceram reparos . “O prazo de dois anos para que os clubes com menor dimensão construíssem as obrigatórias caixas de segurança foi por sugestão do G15”, assegura o dirigente, tal como ainda “a tentativa falhada” dos grandes alterarem a Lei dos empréstimos, aprovada em anterior assembleia.

“A Liga representa uma entidade patronal, que são os clubes, e não a Associação de Treinadores ou o Sindicato dos Jogadores, que são sustentados pelos clubes. Devemos remar todos para o mesmo lado pois, em caso contrário, vamos pensar numa alternativa credível para a Liga e, neste âmbito, pode haver surpresas por parte do G15”, diz em jeito de aviso.

Confrontado se Pedro Proença tem condições para um novo mandato, Carlos Pereira admite que o presidente da Liga “tem feito uma aproximação muito grande à maioria dos clubes”, mas logo adverte: “Se observamos as declarações da Sónia Carneiro, terá o presidente da Liga ter muito cuidado com aquilo que se passa no organismo a que preside, no que é transmitido para opinião pública, pois ele é sempre o primeiro responsável por tudo o que se passa”.

Mesmo assim, o presidente do Marítimo não julga ainda ser necessária avançar para um novo presidente da Liga, mas sempre diz que “o G15 tem capacidade para apresentar um candidato à presidência da Liga , que ninguém tenha dúvidas”.