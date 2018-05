“O futebol dá mais do que recebe”

A liderar a comitiva nacionalista, durante a visita à Quinta Vigia, Rui Alves começou por relembrar que esta instituição irá cumprir, em 2018, 108 anos e que continua a escrever história na nossa Região, páginas essas que contam com o apoio “fundamental” do Governo Regional.

“Naturalmente que na Região só é possível estar ao mais alto nível pela opção política do Governo Regional de financiar o desporto profissional e naturalmente que os sucessivos governos do PSD fizeram desta opção política um elemento fundamental do crescimento do desporto na RAM”, disse Rui Alves, congratulando-se pelo facto de termos na próxima época dois clubes da Madeira na I Liga.

O presidente do Nacional frisou que o “facto da insularidade tem um custo de expressão muito grande e sem esta opção política”, de apoio ao futebol profissional, “nada disto seria possível”.

“Eu sinto que o presidente do Governo tem uma sensibilidade crescente. Tenho a certeza de que brevemente teremos uma grande reflexão sobre o impacto que o futebol profissional tem na economia da Região para desmontar de uma vez por todas aqueles que julgam que isto está a ser suportado pelos contribuintes. Não é verdade. O futebol profissional dá mais do que recebe e vale a pena pensar um pouco mais”, esclareceu Rui Alves, alertando que “os próximos tempos continuarão a ser de luta”.