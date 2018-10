“O Fado está a chegar a uma geração mais nova”

Gonçalo Salgueiro sobe hoje, pelas 18 horas, ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias. O espectáculo está inserido no ‘Fado Funchal’, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal do Funchal, a Associação de Fado da Madeira e Pedro Marques.

Ao DIÁRIO disse que tem acompanhado a evolução do fado na Região e que conhece o projecto ‘Fado das Quinas’, cujos elementos “são fantásticos”....