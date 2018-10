“O exercício físico é uma forma de estar na vida”

Marco Gil é Personal Trainer (PT) há mais de 20 anos, e empresário na área do Fitness Club. É o responsável, juntamente com a sócia Lisbeth Vieira, do Monumental Fitness Club e do Living Fitness Club, espaços de actividade física, saúde e bem-estar, que oferecem qualidade de vida a cada cliente.

Ao DIÁRIO, o PT e empresário fala do conceito que introduziu no mercado e salienta que...