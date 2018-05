O desafio de ser pai é preparar para a vida

Ser pai é um desafio, o que não significa que exista uma fórmula mágica para alcançar o sucesso. No entanto, há dicas que ajudam a preparar os filhos para a vida, dotando-os das melhores ferramentas e competências nas mais diversas áreas. É sobre isso que se vai falar amanhã, no Pestana Casino Park Hotel, a partir das 9h30. ‘Pais à Maneira’ é a 1ª conferência de Parentalidade, organizada pelo DIÁRIO, que pretende falar do tema de forma informar, mas com um vasto painel de especialistas.

Carlos Perneta, director de Marketing do DIÁRIO, afirma que esta é uma conferência “sobre temas que nos envolvem o quotidiano, principalmente para aqueles que desempenham um dos papéis sociais mais desafiantes, ser pai ou ser mãe! Serão painéis de discussão multitemáticos, ligados aos desafios da educação no âmbito familiar, num ambiente de proximidade, informal, onde poderão ser colocadas as dúvidas que todos os que são pais procuram esclarecer”.

Entre as diversas temáticas está a alimentação, através da sessão ‘Ideias na mesa, simplificar as escolhas dos nossos filhos’. Nádia Brazão, nutricionista, assume que a sua abordagem profissional mudou muito depois de ter sido mãe pela primeira vez. “Ser mãe fez de mim melhor nutricionista. Comecei a compreender melhor os pais em consulta e também a poder orientá-los melhor”, afirma.

Também Joana Zino, advogada e mediadora familiar, vem dar o seu contributo para melhor lidarmos com as crianças e com a relação entre elas. ‘Diversão sim, brigas não! Mediação de conflitos entre irmãos’ pretende “que os pais fiquem a conhecer, quem são os seus filhos perante o conflito, a mais-valia de desenvolver junto destes competências de cooperação para a prevenção de conflitos, o poder das técnicas de negociação, a comunicação positiva e dar algumas dicas criativas para a resolução de «problemas» através das técnicas de mediação”.

“A meu ver o maior desafio dos pais é preparar os seus filhos para a vida”, assume Joana Zino.

Esta Conferência de Parentalidade conta ainda com Magda Gomes Dias, António Raminhos, Ana Manta, Rosário Carmona e Costa e Ana Varão no seu painel de oradores.