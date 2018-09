“O consumo dos madeirenses não é elevado”

Chegou há um ano à Região para assumir o papel de director comercial e de marketing da Madeira Wine Company. Nelson Calado fala com uma efusiva paixão do Vinho Madeira e das terras que o fazem crescer, pedindo outro olhar dos madeirenses para um produto que é mais promovido pelos turistas, do que pelos residentes. A conversa desenrolou-se a propósito da apresentação dos novos ‘Frasqueiras’...