O CDS “deve-se preparar para governar”

Diz que estão reunidas as condições para avançar, mas há dois anos também avançou e depois recuou. Agora será diferente?

As decisões do passado estão tomadas e foram tomadas num tempo com a avaliação que fiz nessa altura. Porventura hoje teria equacionado outros aspectos que não tive na altura. Mas o que importa hoje é olhar o futuro e este é o tempo de anunciar a candidatura, por achar que este é o tempo de reunirmos o CDS e liderar o partido para levá-lo ao governo. Entendo que agora estão reunidas as condições para avançar e julgo que é necessário, também, algum tempo para podermos preparar o partido, as estruturas, o projecto e as equipas para os desafios de 2019. Julgo também que depois de um tempo em que nem todos nos alinhamos - às vezes é traumático quando um líder ao fim de 20 anos se demite, nem sempre os partidos estão preparados para perceberem e reorganizarem-se para o futuro - este tempo permitiu também com alguma serenidade, percebermos o que é que interessa para o CDS. E interessa coesão interna para nos prepararmos, porque temos muita competência naquilo que fazemos, temos muita capacidade nas propostas que apresentamos e sinto que as pessoas desejam e querem um CDS forte. Por isso é que eu digo que é necessário reunir neste congresso todos e eu conto com todos para estarmos juntos, para fazer uma liderança forte e para afirmarmos o CDS no governo que é sempre e foi a sua ambição.

Coesão significa não ter concorrência, para não se repetir o que aconteceu há dois anos?

Não, não foi esse o motivo. Julgo que para liderar é preciso ter condições para liderar...

Agora tem essas condições que não teve há dois anos?

Sinto que tenho condições e sinto-me capaz de enfrentar este desafio, porque acho que há duas condições para ser líder: a vontade do candidato, que tem que nascer dele próprio, e sentir que tem essas condições. E o que eu tenho feito com muita serenidade foi ouvir não só os militantes do CDS, mas também pessoas da sociedade fora do partido. Tentar perceber a actualidade política, os desafios, que apreciação é que fazem e aquilo que desejam para o futuro. Eu julgo que há um espaço próprio do CDS. O CDS é a segunda força política, deve se capacitar e se preparar para os desafios do futuro e considero que deve também afirmar-se como força política que ambiciona governar a Região e não tenho dúvidas que nós vamos demonstrar isso aos madeirenses para merecer a sua confiança.

Sente-se capaz de sanar os atritos internos?

Nunca fui um defensor dos unanimismos. Acho que a democracia é aceitar a diferença e convivo bem que no partido possam existir pessoas que não concordem com a orientação em determinado momento. Que não estejam de acordo com o pensamento em determinadas circunstâncias. Acho isso perfeitamente normal. Tem que haver é um espaço para discutirmos e existem espaços próprios para discutirmos...

Que espaço é esse?

É o espaço do partido. O partido tem comissão política e tem o conselho regional para discutirmos. Depois há um tempo para decidirmos e há um tempo para actuarmos. Lamento que às vezes não se tenha escolhido os locais próprios para fazer esse debate, mas enfim, caberá a cada um também assumir as suas responsabilidades.

Vai tirar a limpo as suspeitas de conta oculta denunciada pelo secretário-geral do partido?

Se é verdade que nem sempre podemos estar de acordo e isso não introduz alguma ilicitude, considero que se existe alguma situação menos clara, o secretário-geral que diga qual é e nos locais próprios. Eu não tenho responsabilidade nessa matéria mas aquilo que convido é, quem sabe, quem conhece aspectos em particular que diga e diga nos locais próprios. Um dos grandes desafios são as eleições Regionais.

O CDS deve concorrer sozinho ou em coligação?

Como segunda força política e principal partido da oposição, acho que o CDS deve-se afirmar nessa condição, com a máxima ambição e concorrer com listas próprias. E concorrer sozinho porque considero que o CDS é um partido com capacidade, com organização e com competência. Deve por isso apresentar um programa eleitoral, como aliás sempre tem feito, e deve-se preparar para governar na Região.

Governar só como primeira escolha ou em coligação?

Porque não o CDS ser uma primeira escolha do eleitorado ou continuar a ser uma escolha preponderante dos madeirenses, porque não? Acho que hoje há um espaço menos ideológico e também mais programático...

Esse espaço menos ideológico é o mesmo que dizer que também admite governar com o PS?

Não. Havia uma lógica que os partidos tradicionais eram donos e apropriavam-se dos seus militantes e da maioria dos votantes. Quase que eram donos dos votos. Há uns anos a esta parte, eu diria desde 2013, onde há uma ‘revolução’ na forma como é gerida, territorialmente, os municípios, o PSD perdeu a hegemonia. Na Europa há bastos exemplos, 19 ou 20 estados membros que têm coligações com dois, três, quatro partidos. Inaugurou-se aliás, em 2015, um facto que nunca tinha acontecido na política nacional, onde um partido que não ganha as eleições, o PS, fez um acordo de incidência parlamentar com o PCP e o BE e é governo do país. Portanto, quebrou-se aqui aquela ideia do voto útil tem de ser entre o PS e o PSD. Acho que o bipartidarismo acabou. Portanto, o voto no CDS tem sempre utilidade. Não é um voo que se perde, mas um voto que se ganha. Por isso vamos ser claros e objectivos no programa eleitoral, assumindo o objectivo de governar, mas sem cedências a populismos.

Não ganhando e não havendo maioria absoluta, será uma vitória poder ser ‘o fiel da balança’?

Em primeiro lugar o CDS deve ter máxima ambição. Segundo, deve manter a equidistância em relação ao PSD e ao PS.

Isso quer dizer que para o CDS é importante não se afastar dos dois potenciais vencedores?

Não. Significa um CDS centrado nas suas convicções, nos seus propósitos. Nós queremos nos apresentar com ideias claras sobre o aprofundamento da Autonomia, sobre o ‘desapertar do cinto’ à classe média que hoje está fortemente fustigada, em particular os madeirenses porque são aqueles que mais pagam impostos em Portugal. Uma economia mais livre e menos estatizada. Numa preocupação de juntar todos os nossos da diáspora num interesse e numa vontade de voltar a sentir a alma madeirense. No apoio aos menos jovens que hoje são cada vez mais e que merecerem uma atenção redobrada. Nós temos de falar claro, ter um programa e ter um caderno de encargos. O povo é soberano. Não posso dizer nem sei quem ficará em primeiro, em segundo ou em terceiro nas eleições. Eu tenho é de liderar e capacitar o CDS a apresentar um programa claro, dizer que esse programa é para governar e submetê-lo a sufrágio. Agora também é importante deixar claro que o CDS não governa a todo o custo e a qualquer preço.

Nesse caderno de encargos não exclui a possibilidade de governar com o PS?

Não sei, porque não consigo prever quem é que ganha as eleições. A minha vontade é ter o melhor resultado possível, se possível, ser a primeira escolha dos madeirenses. Reafirmo que o CDS quer governar, deseja governar, não a todo o custo mas com um programa e um caderno de encargos. Aliás, a minha forma de estar e de fazer política sempre foi pela positiva, propositiva e sempre numa lógica de estabilidade e não de instabilidade.

Admite então a possibilidade de governar também com o PS?

A leitura das eleições e o resultado das eleições será uma consequência do exercício do voto soberano dos madeirenses. Obviamente que os resultados merecerão a devida apreciação do CDS. O que eu acho e insisto, o CDS tem que se capacitar e estar preparado para governar. Até lá deve ser equidistante, ir com listas próprias e em qualquer circunstância será um factor de estabilidade. Estas são as linhas força. Quanto ao demais eu não sei.

Perder a condição de principal partido na oposição será necessariamente um mau resultado? Ou só não o será se for chamado a integrar o próximo integrar o próximo governo?

Os objectivos têm de ser claros. O CDS é segundo e apresenta-se como uma terceira via para quebrar este bipartidarismo, que alguns também querem e fomentam, embora ache que há uma certa artificialidade na forma como muitas vezes se promove. Percebo que o PSD é poder na Região e o Dr. Paulo Cafôfo é poder municipal, daí a tendência para bipolarizar o debate e até às vezes formatar o pensamento que quase só existe a opção A e B. Isto parece-me errado e os madeirenses também não se vão deixar enganar apenas por essa dupla escolha. Haverá outras candidaturas onde eu peço especial atenção para o CDS que se apresentará para ganhar e governar.

Mas o terceiro lugar também pode ser decisivo?

Pode eventualmente ser decisivo. Mas para o CDS importa é ser claro nos objectivos e porque em política quem vem à função mais alta no exercício, que é liderar um partido, não pode recear nem o voto nem o escrutínio dos seus militantes. Portanto sei que venho para liderar e levar o CDS ao governo.

Admite a possibilidade de integrar uma ‘geringonça’ numa possível solução governativa?

Desculpe insistir, mas repito que o CDS deve se apresentar e ir na sua máxima força. Percebo a curiosidade dessa matéria, mas o CDS mostrando que quer governar de monstra claramente aos madeirenses que quer se preparar humildemente, com os melhores, com um programa claro e com essa vontade. Eu não quero fazer como o António Costa que liderou um governo a partir de um suporte parlamentar e nunca disse isso aos portugueses antes do acto eleitoral. Não é essa a minha forma de estar na política. Estou na política com coragem e com frontalidade. Não é com berrarias, com murros na mesa nem com outras artificialidades. Dizer em cada momento ao que vou. Não posso é fazer futurologia em relação ao resultado. Apresento de forma clara a vontade que quero para o partido e aquilo que desejo para o partido e trabalharei para colocar o CDS no governo. Será o povo a encontrar o caminho e depois poderá haver questões que tem a ver com negociações com cadernos de encargos que merecem sempre ser feitos num contrato público e muito claro, para que as pessoas percebam o que é votaram e o que é que o partido, se tiver no governo, vai fazer. Devo desmistificar, porque nós não temos essa tradição nem nunca tivemos essa experiência, que é o poder partilhado serve sempre melhor as populações do que o poder absoluto e acho que já temos demasiado tempo de poder absoluto para repetirmos isso em 2019. Na CMF várias propostas de Rui Barreto tem têm sido aceites por o Paulo Cafôfo.

Quem dos dois se aproxima de quem?

Quando os deputados do CDS na Assembleia Municipal elegeram o candidato do PSD para a presidência da Assembleia Municipal, diziam que o CDS tinha um acordo estratégico com o PSD. Quando o CDS apresentou propostas que foram acolhidas pelo município porque com certeza tinham enormíssima qualidade, foram aprovadas por unanimidade. Portanto, como lhe disse, gosto de ser um factor de estabilidade, obviamente quando isso se justificar. Isto para dizer que o poder partilhado tem inúmeras vantagens. Permitem em cada momento dizermos o que pensamos sobre as ideias e as políticas que se querem para a cidade, tornamo-las mais transparentes, o escrutínio é maior e não existe um pensamento único mas partilhado que é também o que melhor reflecte o todo da população, no caso, do Funchal. O CDS procura fazer é dentro do seu programa, e é isso que tenho feito, fazer cumprir o programa que apresentei aos funchalenses. Se as propostas apresentadas são aprovadas por unanimidade é porque elas têm valor e é esta a forma que gosto de estar na política. Não é só sinalizar aquilo que não estou de acordo. Dá-me muito prazer fazer política quando consigo que as propostas passem e que sejam boas para as pessoas.

Eleger nas eleições Nacionais também é objectivo?

Passados 3 anos julgo que a Madeira não ficou a ganhar por ter perdido um deputado do CDS na AR. Julgo que o povo já percebeu isso. Vou tentar, com o meu partido, apresentar um candidato que possa merecer a confiança dos madeirenses. Porque este tem de ser um objectivo do CDS voltar a ter um parlamentar na AR.

E nas Europeias?

Aqui já é uma lista nacional. Já transmiti à Dr.ª. Assunção Cristas, porque faço parte da Comissão Política Nacional, o desejo do CDS-M indicar um nome para a lista nacional com destaque possível, sendo certo que a eleição é sempre difícil, porque em 21 eurodeputados no Parlamento Europeu o CDS neste momento apenas tem um.