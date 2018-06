“O CDS anda a reboque de alguns interesses”

Américo Dias anunciou a candidatura à liderança do CDS. Se não surgirem mais candidatos, no 17º Congresso Regional, a 21 e 22 de Julho, vai enfrentar Rui Barreto. Com 59 anos, advogado, filiou-se no CDS em 2011, depois de já ter integrado candidaturas do partido como independente. Até 2015, fez parte da comissão política regional, liderada por José Manuel Rodrigues. Foi deputado municipal no Funchal e no último congresso esteve ao lado de Ricardo Vieira.

Quando lançou a sua candidatura, disse que o partido se tinha fechado. Porquê?

Fechado porque, a partir de 2015, quem foi eleito nesta direcção não ouviu os militantes. A partir dessa altura, só meia dúzia de pessoas é que contavam para as ideias que vinham para fora. Uma forma de cortar a opinião foi mover-lhes processos disciplinares e algumas pessoas foram expulsas do partido. A realidade é que hostilizaram toda a gente que tinha uma opinião diferente.

Os processos não eram uma prática comum no CDS, pois não?

Não, nunca houve. Uma coisa para a qual alertei, sempre, o José Manuel Rodrigues foi para ouvir os militantes. Nós não somos detentores da verdade, todos somos imperfeitos e às vezes, de quem menos esperamos, vêm ideias boas.

O partido era mais aberto com José Manuel Rodrigues?

Era mais aberto, mas a partir de certa altura cristalizou e gerou estes indivíduos que ele meteu lá. Cristalizou naquela meia dúzia que estava na Assembleia Legislativa, à volta do presidente. Quando nos rodeamos de más pessoas, vira-se o feitiço contra o feiticeiro e acaba por acontecer quase como com o escorpião que quando se vê encurralado morde-se a si próprio.

Foi isso que aconteceu?

Sim, foi isso. Nas últimas eleições, por culpa do anterior presidente que não se deveria ter demitido, avançaram essas pessoas que estavam a minar o partido por dentro.

A solução de liderança bicéfala que foi encontrada resultou?

Foi compreendida pelas pessoas? Não, não resultou. Eu estava com o dr. Ricardo Vieira e pretendíamos apresentar uma lista ao congresso. Um dos nossos objectivos era a alteração dos estatutos, torná-los mais democráticos. Como havia outra lista, do dr. Rui Barreto, o dr. Lopes da Fonseca avançou cum uma terceira, em relação à qual as outras duas fariam uma declaração a dizer que não concorriam, porque o objectivo dele era unir o partido. Como se opiniões contrárias fossem negativas.

A maior polémica foi em relação à revisão dos estatutos?

Claro que foi. O que é caricato é que os actuais regulamentos do congresso dizem quase a mesma coisa do que os anteriores. O actual diz, no ponto dois, discussão e votação das propostas de alteração aos estatutos e o que provocou a ruptura no congresso anterior foi precisamente isso. Como eles não tinham apresentado proposta de alteração aos estatutos, no dia do congresso, fizeram um requerimento para retirar esse ponto. Nós não concordámos. Foi posto à votação e a retirada desse ponto da ordem de trabalhos foi aprovada por um voto. Posteriormente, até houve empregados do partido que disseram que votaram duas vezes. Houve golpe.

Foi esse isolamento da direcção do partido que o levou a avançar?

Sim, foi a falta de democracia interna.

Diz que quer devolver o CDS às suas origens, quais são?

É voltar à ideologia democrata-cristã, centrada na pessoa humana, com políticas mais próximas das pessoas. Políticas que digam mais às pessoas e que intervenham mais nas questões sociais. O meu slogan é ‘Seriedade e Transparência’ que é o que tem faltado ao partido. Pretendo democratizar o partido. Pretendo criar dois órgãos muito importantes, os Trabalhadores Democratas-Cristãos e o Provedor do Militante, uma pessoa independente que tem assento na comissão política regional e faz recomendações.

O partido desviou-se das suas origens nestes três anos?

Nota-se, ultimamente, que o CDS anda um bocado a reboque de alguns interesses e tanto vota à esquerda como vota à direita, não tem uma ideologia própria. Ao nível nacional acontece a mesma coisa, desviaram-se por completo da ideologia inicial.

O CDS está a se posicionar para ser uma espécie de bengala de quem ganhar as eleições regionais do próximo ano?

Exactamente. É disso que as pessoas se apercebem, porque é o que está a ser feito. Dou o exemplo do que está a acontecer na Câmara Municipal do Funchal. Tão depressa votam com o PSD para eleger o presidente da assembleia como, logo a seguir, para o orçamento, votam ao lado da câmara.

Isso poderá penalizar o partido em termos eleitorais?

Acho que sim, porque se não houver ideias próprias, objectivos próprios, as pessoas não acreditam. A única coisa em que acreditam é que o partido vai ser uma bengala, uma muleta.

O CDS está mais próximo do PSD ou do PS?

Não tenho dúvidas de que a nossa ideologia se aproxima muito mais do PSD do que do PS ou da ‘geringonça actual.

O CDS vota muitas vezes ao lado do PCP e do BE. Isso descaracteriza o partido?

Há coisas que são óbvias, quando o PCP e o BE apresentam uma medida na ALM no interesse social das pessoas, é compreensível que se apoie. Agora, há coisas de fundo, por exemplo ao nível de investimentos e do orçamento, que não podemos concordar.

Na Assembleia Legislativa, o CDS chegou a ter dois ex-lideres - Ricardo Vieira e José Manuel Rodrigues -, o líder actual, Lopes da Fonseca e o que era apontado como futuro líder, Rui Barreto. É possível que um grupo destes funcione?

Eu tenho outra concepção do que deve ser um grupo parlamentar. Dá a sensação de que aquele grupo parlamentar é escolhido de uma determinada forma, de maneira a proteger o tal partido dos interesses. Os ex-presidentes dá a impressão que têm de lá estar e depois têm três ou quatro ‘yes men’. Por exemplo, a partir do momento em que o dr. Lino Abreu foi condenado pelo crime de corrupção, deveria ter abandonado o lugar. Deveria fazer o mesmo que fez na assembleia municipal.

Deveria ter abandonado o parlamento?

Renunciava ou saía do partido. O PSD, por exemplo, até vai alterar os estatutos, ao nível nacional, para que quem seja condenado pelo crime de corrupção seja expulso do partido. Não faz sentido ter continuado como secretário-geral até à altura em que esteve. Assim que foi condenado deveria ter posto o lugar à disposição.

É uma mancha no partido?

Acho que sim, porque quando está a falar fala em nome do CDS. Pelo menos que se tornasse independente, porque foi eleito e tem direito ao lugar. Isto é como a mulher de César, não basta ser séria, também tem de parecer.

Não teme que este congresso esteja preparado para a vitória de Rui Barreto?

Claro que está. Desde que foi montada a armadilha ao José Manuel Rodrigues que está. O José Manuel perdeu o lugar na Assembleia da República porque houve um esquema organizado para o derrubar, para poderem tomar o lugar de assalto e foi o que aconteceu. Daí eu lamentar que ele não tenha percebido. Ele percebeu... e eu até já tenho uma ideia porque é que ele acedeu a dar o apoio ao Rui Barreto nesta candidatura.

Porque foi?

Sendo directo, provavelmente foi a troco de um lugar na Assembleia Legislativa, o que é de lamentar. Demonstra que não está a querer o bem do partido a troco de outros interesses.

Chegou a admitir que José Manuel Rodrigues fosse candidato?

Sim, era provável. Eu cheguei a abordá-lo nesse sentido e disse que estava cansado que já não tinha capacidade anímica para voltar, uma vez que esteve 20 anos à frente do partido. Eu disse que não concordava porque achava que ele não se deveria ter demitido em 2015. Porque o partido está como está também por culpa dele e acho que deveria ajudar a endireitar.

Tem o apoio de Ricardo Vieira e dos elementos do grupo que queria concorrer em 2015?

Tenho, muitos desses militantes que na altura estavam contra o dr. Lopes da Fonseca e o dr. Rui Barreto estão do meu lado. Não posso dizer contritamente quais são mas, por exemplo, a JP de São Vicente já deu o apoio, mas há outras estruturas. Não quero falar concretamente em nomes, porque a maior parte das pessoas não se quer mostrar, só o quer fazer no dia do congresso. Na certeza, porém, de que as pessoas estão descontentes e manifestam isso. Basta ir ao facebook e ver os comentários que lá estão.

Pode haver uma surpresa no congresso?

Acho que vai haver e provavelmente mais cedo do que no congresso.

Mais candidaturas?

Até seria salutar e é provável que possam aparecer mais candidaturas.

Este congresso vai preparar as eleições regionais do próximo ano. O que é que espera dessas eleições?

Essas eleições serão bipolarizadas. Isso deve-se um bocado aos 40 anos de governação do PSD que não soube dar a volta à sua política. Fechou-se sobre si próprio, pensou que estava ganho à partida e as coisas não são assim. Apareceram outras pessoas, nomeadamente o actual presidente da Câmara do Funchal e era preciso ter em conta essa situação. Agora, que vai haver uma maior repartição eleitoral, lá isso vai.

O CDS arrisca-se a ser vítima disso?

Não necessariamente. Se entrarmos por aí, acontece o que aconteceu na câmara do Funchal. Perdemos votos na câmara e na assembleia municipal porque andámos um bocado a ver o que as pessoas iriam decidir. Como o dr. Paulo Cafôfo, durante quatro anos, monopolizou uma grande franja do eleitorado, é natural que agora isso volte a acontecer porque ele vai concorrer às eleições regionais. O CDS tem é de fazer o seu próprio caminho e não estar a pensar se vai colher dividendos à direita ou à esquerda.

Essa posição indefinida é prejudicial ao partido?

Sim, porque é não ter um caminho definido. Por exemplo, ainda há tempos critiquei o voto a favor do CDS, na Assembleia Legislativa, na atribuição da Medalha de Mérito ao dr. Alberto João Jardim, porque entendi que o CDS foi um dos partidos mais penalizados por ele. Independentemente de ele ter feito boas obras, a questão é de consciência, de moral. É uma pessoa que sempre nos atacou que ainda muito recentemente, em 2014, deu uma entrevista em que nos chamou energúmenos. Temos de ter memória e consciência. No mínimo, o que o CDS deveria fazer era abandonar a sala ou abster-se. A favor nunca poderia votar.

Rui Barreto já anunciou o seu candidato a secretário-geral, Teófilo Cunha. Como avalia esta candidatura?

Rui Barreto já começa a introduzir nomes e vai avançar com mais. Eu entendo que os nomes devem ser apresentados no congresso, porque é lá que serão votadas as listas. Um partido não é uma equipa de futebol que antes do início da época começa a apresentar jogadores. A outra questão é que Rui Barreto diz que pretende que este secretário-geral, com transparência e seriedade, ponha as contas todas claras. Então, porque é que não o fez, desde Dezembro de 2015, como primeiro vice-presidente do partido? Tanto não o fez que ostracizaram o actual secretário-geral, tiraram-lhe as chaves da mão, o acesso às contas, tudo.

Acha que Teofilo Cunha, que é presidente de uma câmara, terá disponibilidade para ser secretário-geral?

Claro que não tem. Ainda por cima também o elegeram presidente da AMRAM. Outra coisa é o slogan dessa candidatura de Rui Barreto que é, no mínimo, caricato. ‘Autonomia e confiança’ é caricato porque como é que pode pretender autonomia para o partido, quando o regulamento do congresso é copiado do nacional. Quando há qualquer questão a decidir - eu já coloquei questões à comissão organizador da congresso - mandam para Lisboa.

Esse slogan ‘Autonomia e Confiança’ não faz lembrar dois partidos?

Exactamente. ‘Confiança’ parece a da Câmara do Funchal e ‘Autonomia’ lembra o PSD. Esse slogan pode ser interpretado por essa dualidade de políticas. Tão depressa votam à esquerda como à direita.